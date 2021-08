El Concello recibe a los coruñeses olímpicos

Mónica Martínez, concejala de Deportes de A Coruña, recibió en el Concello a una primera representación de los coruñeses que participaron de una u otra manera en los recientes Juegos de Tokio.



La edila abrió las puertas del consistorio al boxeador Enmanuel Reyes, cubano nacionalizado español y afincado en A Coruña que alcanzó los cuartos de final en el torneo de los pesos pesados, que llegó acompañado por su entrenador Chano Planas, aunque este último no estuvo en Japón.



De los presentes en el acto tampoco viajó Iván Maroña, técnico de la skater Julia Benedetti, deportista más joven de la delegación española y que terminó decimosexta en la disciplina de park.



Sí que vivieron los Juegos in situ, aunque no compitieron, otros tres coruñeses: Jano Toro, hermano de la campeona olímpica Sofía Toro (Londres 2012) y que participó como entrenador del regatista Joel Rodríguez en la clase Láser de vela, la jueza de marcha Dolores Rojas y el médico de la Federación Internacional de Kárate, Rafael Arriaza.



“Es un orgullo infinito poder recibir a nuestros deportistas y representantes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Agradecidos porque llevan el nombre de A Coruña a lo más alto”, tuiteó la concejala Martínez después de charlar con ellos.



Todavía no está en Galicia el betanceiro Carlos Arévalo, medalla de plata en el K4 500, prueba reina del piragüismo, que ayer recibió un homenaje de sus compañeros en el Regimiento de Infantería Príncipe número 3, en Asturias.