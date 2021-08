El número de casos activos baja en el área sanitaria tras más de un mes

Después de varios días consecutivos que no invitaban al optimismo, las últimas cifras facilitadas ayer por el Servicio Galego de Saúde (Sergas) parece que empiezan a mostrar un cambio de tendencia en la evolución de la pandemia, en lo que al área sanitaria de A Coruña y Cee se refiere. Así, cabe destacar que el número de casos activos se ha reducido con respecto al día anterior por vez primera en algo más de un mes, pues no se producía una bajada en ese indicador diario desde el 27 de junio. Si el lunes la cifra de casos activos era de 4619, ayer se quedaba en 4599, un total de veinte personas menos.



La reducción el número de casos activos no es la única cifra positiva de la jornada. Si la presión hospitalaria estaba siendo uno de los principales problemas en las últimas semanas, la cifra conocida ayer supone un cierto alivio en ese sentido, pues el número de personas hospitalizadas también se reduce. De las 97 personas que figuraban en el parte anterior, se ha pasado a la cifra de 81. Cabe destacar que es un dato que, salvo alguna excepción puntual, también se venía incrementado a diario en las últimas jornadas.



En la misma línea, también mejora ligeramente el dato que hace referencia a las personas ingresadas en la UCI, pues también se ve reducida esa cifra al pasar de 17 a 16. En todo caso, se trata de un indicador muy estable y en los últimos días permanece prácticamente invariable, pues en todo el mes de agosto se ha mantenido siempre en esos niveles, entre 15 y 17 personas.



Es también alentador el dato de nuevos casos positivos, ya que el dato facilitado ayer es notablemente más bajo que el del día anterior. Así, el número de nuevos casos positivos, que había sido de 316 el lunes, pasó a ser ayer martes de casi un centenar menos, al quedarse en 218, lo cuál confirma la mejora general de la situación en el área sanitaria.





Un fallecido





Al margen del cambio positivo de tendencia, hay que lamentar un nuevo fallecido por coronavirus, que eleva a un total de 611 el número de personas que han perdido la vida en el área sanitaria desde el comienzo de la pandemia. En los últimos cuatro días no se habían registrado víctimas mortales, y ayer se puso fin a ese dato positivo, siendo la parte negativa de la jornada. Es el cuarto fallecimiento en lo que va de mes.



En lo que atañe a la incidencia acumulada, ésta desciende en casi todos los municipios de la zona, con alguna excepción. Se trata de Abegondo, pues sube y alcanza los 500,2 contagios por cien mil habitantes, o Cambre, en donde pasa de 638,36 a 679. El dato de Sada sigue siendo un día más el que más preocupa, aunque desciende y se queda en 834,05, alejándose de la barrera de los 900 que estaba rozando.