El nuevo punto de atención al peregrino de Sigrás ya ha atendido a 300 personas

El Ayuntamiento de Cambre apuntaba ayer que ya son más de 300 personas las que utilizaron el nuevo punto de información al peregrino, situado en la rectoral de Sigrás.



El atractivo de este nuevo punto, en funcionamiento hasta el próximo mes de octubre, es que está gestionado por un equipo de voluntarios, en un iniciativa que se engloba en el programa “O noso Camiño”, para tratar de dar a conocer el Camino Inglés a su paso por la localidad cambresa.



El trabajo de estos voluntarios se puso de relevancia ayer, durante una visita de la directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acompañada del alcalde en funciones, Juan González Leirós, y del concejal de Turismo, Ramón Boga.





Relevancia





Durante el acto, el regidor en funciones agradecía a Pichel el trabajo llevado a cabo por la dirección xeral que regenta, una labor “clave para levar a cabo esta iniciativa”.



El objetivo de este plan de voluntariado, tal y como explicó Gonzalez Leirós, “é enxalzar e dar a coñecer o Camiño Inglés ao seu paso por Cambre, algo que se está conseguindo grazas ao gran traballo que realizan as persoas voluntarias”.



Boga, por su parte, también quiso destacar el trabajo que está realizando este equipo de voluntarios, “brindando información de primeira man e asistencia aos peregrinos e peregrinas que fan esta ruta, non só no propio punto de información, senón tamén no camiño”.



El acto que se celebró ayer junto a la rectoral contó, asimismo, con la intervención de tres de los voluntarios que están participando en esta iniciativa: Concepción, Adrián y Brais. Los tres coincidieron en valorar positivamente este proyecto, que les está aportando muchas experiencias.