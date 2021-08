Podemos denuncia la desaparición de frecuencias en los autobuses metropolitanos

Los círculos de Podemos de Cambre y Culleredo denuncian la desaparición de frecuencias en la ruta circular que conecta A Barcala, O Burgo y Perillo con el aeropuerto.





Desde ambos círculos de la formación morada aseguran que “se comparamos as frecuencias desta ruta publicadas na web do Transporte Publico de Galicia coa información que da a concesionaria na súa aplicación, podemos comprobar que nesta última non figuran as saídas das 14.10, 15.10, 16.10, 19.10,20.10 e 21.10 horas”.





Aseguran que la omisión de estas frecuencias no son un fallo técnico y apuntan a un “recorte encuberto ou a unha reasignación” de recursos del servicio circular en la zona, que ya sufría problemas en el pasado, según la formación.





Apuntan a que la disminución de frecuencias se relaciona con la nueva línea circular que este verano discurre por A Barcala, O Temple, O Burgo, Santa Cristina y Perillo, ya que dicen que las suprimidas coinciden con las de esta nueva línea.