Leonor Watling | “Vamos con la ilusión de tocar por primera vez en María Pita”

Leonor Watling y Alejandro Pelayo (Marlango) en el Festival Noroeste Estrella Galicia. El día 8 de agosto, en el escenario Nonito Pereira, en la plaza María Pita. El dúo celebra sus 15 años sobre los escenarios con un “tour” entre México y España que recalará este domingo en A Coruña.En “Delicatessen” se presentan ante sus seguidores en su versión más íntima y más natural, solo con piano y voz, dispuestos a implicar a los asistentes en el devenir del concierto







Marlango vuelve a Galicia y a la ciudad pero esta será su primera actuación en María Pita.

Nuestra primera actuación en María Pita y la primera de este verano en Galicia porque la meteorología adversa nos obligó a aplazar el concierto de Vigo. De A Coruña, además de lo bien que comemos antes y después de cada concierto, me quedo con lo mavarillosa que es la ciudad y su público, y estamos encantados de tocar en María Pita. Es una suerte poder ir a tocar, que alguien quiera escucharte… y si encima es en un espacio nuevo hace mucha ilusión, la verdad.



Háblenos de Marlango Delicatessen ¿Qué se va a encontrar el público que acuda a María Pita?

A dos músicos con muchísimas ganas de tocar, disfrutando muchísimo de lo que hacemos, con todas nuestras canciones, con muchas versiones y unas ganas enormes de ponerle música a la noche entre todos.



¿En esta gira intentan implicar al público de manera directa, perseguir su complicidad?

Todo lo que quieran, lo que se dejen… Se convierten en conciertos muy bonitos. Somos muy respetuosos con el público, que a veces lo que quiere es que le cuides, que le cantes… y otras veces quiere participar más. Es maravilloso hacerlo entre todos



¿Cómo se adaptaron las restricciones impuestas por el covid-19?

Lo cierto es que tuvimos suerte porque nosotros ya estábamos con este formato, más pequeño, manejable… Porque la gente nunca perdió las ganas de escuchar música, el ser humano está hecho para sincronizarse y hacer cosas en comunidad. En nuestro caso, al ser un formato que se adapta más a pequeños conciertos, hemos podido seguir trabajando. Insisto en que hemos tenido suerte porque todo el sector lo ha pasado fatal, la verdad.



¿Notan que la gente tiene ganas de volver a disfrutar o aún se percibe el miedo al covid-19?

Lo cierto es que se notan esas ganas de la gente de participar en algo…. Después de meses en burbujas, estar sentando tarareando canciones con más gente… Es muy emocionante.



¿Cómo definiría la situación que atraviesa el sector? ¿Ve suficientes las medidas adoptadas desde las distintas administraciones para apoyar la cultura?

La situación es complicada y a ver ahora con el nuevo ministro, pero si yo supiera lo que hay que hacer no estaría cantando sino aportando soluciones. Esto afecta a mucha gente porque no son solo los músicos, sino los técnicos, promotores, montadores... Es muchísima gente y no solo este sector... Son demasiados los que lo están pasando mal.