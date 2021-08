El Depor hinca la rodilla ante el Bergantiños

BERGANTIÑOS 2 - 1 DEPORTIVO



Bergantiños: Canedo; Currás, Brais Martínez, Boedo, Parga; Agulló ,Concheiro, Brunet, Remeseiro; Yelco y Uxío. También jugaron: Brais Pereira, Blas, Iker, Uzal, Carlos López, Lamelas, Cano, Escobar, Aarón, Estramil, Mario.

RC deportivo: Ian Mackay; Trilli, Trigueros, Granero, Aguirre; Bergantiños, Gandoy, Juergen; De Camargo, Quiles y Miku. También jugaron: Alberto, Calavera, Jaime, Adrián Lapeña, Héctor Hernández, Villares, Rafa de Vicente, Celso Borges, Keko Gontán, Yeremay y Noel. goles: 0-1, min.33. Quiles. 1-1, min.44: Uxío. 2-1, min.61: Escobar. árbitro: Alexander López Vila (C. Gallego). Amonestó a Blas y a Escobar, por el Bergan, a Hector y Lapeña, por parte del Deportivo.









Elde la pretemporada, tras perderen un partido en el que Quiles volvió a ver puerta y es pichichi con tres dianas.con un once distinto al de Cantarrana, con Ian Mackay en la portería, defensa compuesta por Trilli, toda una revelación en esta pretemporada, Granero y Trigueros como centrales y Aguirre en el carril zurdo; en el centro Bergantiños, secundado por Gandoy y Juergen, y arriba alas para De Camargo y Alberto Quiles y en punta de ataque Miku.Salía con desparpajo el equipo de José Luis Lemos, que trataba de dificultar la salida de balón de los blanquiazules con presión adelantada.de la contienda, el máximo artillero de la pretemporada, que lanzaba un disparo raso, sin problemasRespondía Concheiro, con un tiro que se marchaba por encima de la, que ayer no lució su tradicional equipación rosa. El Bergantiños subía líneas en la presión y su persistencia daba frutos. En el 29 Yelco recibía libre de marca en el área y lanzaba un potente disparo con la pierna derecha, que se estrellaba en el lateral de la red del arco. Lo intentaba en el 32 el exherculino Uxío da Pena, pero su disparo se topaba con la oposición de la zaga del Deportivo. Y cuando mejor parecía estar el equipo local. Miku enviaba un balón a, que la bajaba con calidad entre dos defensas yEl insaciable delantero a punto estaba de hacer el segundo, tras robarle el balón a Brunet y revolverse en el área para disparar, aunque muy centrado, y sin problemas para Canedo.La diana no amedrentaba al Bergan, que seguía con su presión adelantada. La insistencia tenía premio y casi al final del primer acto los locales lograban el empate. Boedo buscaba la progresión de Brais Martínez por la derecha y este centraba para que Uxío, libre de marca, estableciese el empate. Era la segunda diana encajada de los herculinos en esta pretemporada, que se iban al descanso en A Eiroas con tablas en el marcador.De cara a los segundos cuarenta y cinco minutos el cuadro herculino presentaba un once totalmente nuevo. Avisaba el Depor de sus intenciones de romper la igualada con un disparo de Noel, que se marchaba alto en el minuto 47. Y respondía el conjunto carballés en el 49, con un lanzamiento de falta en la frontal, ejecutado por Carlos López, muy por encima del arco defendido por Alberto Sánchez en la segunda parte.Casi marcaba Celso, tras una jugada trenzada entre Villares y Keko, que centraba raso, pero el derechazo del ‘tico’ se encontraba con Brais Pereira (min.52).La igualada la rompía Escobar, que recibía en carrera, sorprendía a la zaga y batía a Alberto (min.61) y, tras un lanzamiento que golpeaba en el travesaño.

El Depor se quedaba noqueado ante un equipo local que seguía bien plantado y con su defensa sin pasar excesivos problemas. Los coruñeses no hilvanaban jugadas de ataque y sufrían con la presión de los locales. Solo una jugada personal, casi en el 90, tras disparo de Noel, daba emoción a un partido en el que el Depor hincaba la rodilla.