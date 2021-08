El BNG denuncia la inseguridad del ascensor panorámico del monte de San Pedro

La concejala del BNG, Avia Veira, se reunió con los empleados del servicio de mantenimiento del elevador del monte de San Pedro, que ayer iniciaban una huelga indefinida para reivindicar la retirada de las sanciones impuestas por la empresa y la solución a los problemas de seguridad de esta instalación municipal.





“Que se deixen de luces e de fervenzas: o elevador cando está parado non está consignado, non hai plan de evacuación para as persoas que montan no elevador nin para os traballadores”, señaló Veira, además de fallos en los cables y en los sistemas de aperturas de puertas, que no se han solucionado. En cambio, se sancionó a los trabajadores.