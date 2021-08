¿Cómo están ustedes?

España va bien y algunos más: Google, .Apple y Microsoft, tienen más ingresos que nunca. Repsol vuelve a las ganancias. El Sabadell gana un 51% más que el año pasado.



Amancio Ortega compra la mayoría de Red Eléctrica (es el segundo accionista) y Telefónica tiene un beneficio record. Vale no les amargue la vida que los ricos también lloran. Unos cuantos directivos, de esos que ganan cuarenta veces más que los currantes que en la salud y el sudor mientras esperan pasar de interinos a fijos y de se mueva el salario mínimo inter profesional. También sabemos que algunos directivos ganan hasta cuarenta veces más que los currantes. Lo malo es que también conocemos que hay parados, desahuciados, precarios. Nos tememos que esos cuartos irán adonde siempre.



A la derecha cada buena noticia económica o social es una patada en su historial. De ahí que si hablamos de vacunas sus digitales mediáticas dicen que faltan unas pocas. Si en la reunión del gobierno con los representantes autonómicos hubo más consenso que discrepancias, se cabrean por la ausencia de los catalanes.



No es baladí recordar que el “problema catalán” tuvo sus incendiarios: Rajoy y Aguirre en campaña contra los productos de aquella tierra ¿o no están ahí las hemerotecas? Ahora, cuando desde el gobierno central apuntan que la mayoría de ese dinero lo repartirán las autonomías ya hay quien pide exclusiones. Otra vez echando una mano para embarrar el terreno. En una entrevista en la “Sexta” el magistrado Garzón –que conoce y sufrió la Gürtel– dice que no podemos, no queremos, como si aquí no hubiera pasado nada. Sobre el bloqueo del PP a los altos tribunales, después de un explícito por algo será, advirtió que raya el delito pues va contra la Constitución.



Y en el capítulo de cada día sobre el PP aparece Esperanza Aguirre llamada por el juez para explicar unas oscuras cuentas en sus campañas electorales. Ya saben el charco con las ranas



¿Están bien sentados? Un informe de un juez que debe gran parte de su carrera al PP (Es.Diario.es) despacha la Gürtel como una cosa de polis buenos y malos y firman que se trató de una trama del Ministerio de Interior y no política.



O sea los ministerios no tienen nada que ver con la política ¿? ¡Hombre hay mentiras más ingeniosas! Después de todo esto ¿cómo están ustedes? Pues agua y ajo.