Lo que pasa cuando decides no llevar a tu hijo al colegio

Educación ya había avisado de que estaría vigilante ante el absentismo escolar. El miedo es libre y hay miles de padres que consideran que hicieron lo correcto al dejar a sus hijos en casa durante el curso, a pesar de que los colegios demostraron ser de los sitios más seguros en los que pasar las horas, pero tenían que saber que no les iba a salir gratis. Igual creyeron que con la situación excepcional valía todo y que con hacer recaer el esfuerzo en profesores que en muchos casos duplicaron su trabajo para dar las clases presenciales y atender a los alumnos que no pisaban el aula era suficiente. Pero si un chaval no hace ni los exámenes es muy difícil que pueda aprobar. Así que ahora hay miles que tendrán que repetir curso. Y suerte que ese sea todo el problema para la familia.