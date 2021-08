Hace 25 años: Rebelión de los farmacéuticos y triunfo de Rivera Ordóñez

El periódico del 2 de agosto de 1996 llevaba a portada la guerra entre farmacéuticos y la Xunta por los horarios y el triunfo de Rivera Ordóñez en la feria taurina.





Las farmacias echan un pulso a la Xunta

Los farmacéuticos consideran "inviable" el cumplimiento inmediato del decreto y piden la formación urgente de una mes de trabajo que reúna a todos los inerlocutores. "No se nos puede imponer de la noche a la mañana un cambio semejante en pleno verano sin tiempo para hacer los ajustes laborales necesarios. Muchos no es que no queramos abrir, es que nos es materialmente imposible", señala el secretario del Colegio de Farmacéuticos, Emilio Almorín. Los farmacéuticos acordaron en una asamblea multitudinaria desobedecer el decreto, al considerar "demoledores" para el sector los ajustes de horarios impuestos por Sanidade. Se arriesgan a multas de 300.000 a un millón de pesetas.









El "Oriana", un hotel flotante en La Coruña

Ayer a las doce del mediodía entró en el puerto de La Coruña, procedente de Lisboa, el trasatlántico "Oriana", uno de los barcos más lujosos de cuantos navegan actualmente. Algunos pasajeros se animaron a conocer la ciudad e incluso salieron autobuses para visitar Santiago y Mariñán. Es la segunda vez que este crucero recala en la ciudad, puesto que ya lo hizo en mayo del año pasado, con motivo de su escala inaugural.









Triunfo de Rivera Ordóñez en la primera de feria

El periódico del 2 de agosto de 1996 publicaba un cuadernillo especial con la crónica de la primera jornada de la feria taurina, en la que los toros fueron nobles pero faltos de fuerza. Rivera Ordóñez triunfó, aunque se llevó un revolcó que hizo que el traje mostrara parte de su anatomía.