La Diputación entrega a 30 locales la marca de calidad Rede Stelar do Camiño Inglés

La Diputación entregó ayer las primeras 30 placas distintivas de la Rede Stelar do Camiño Inglés a otros tantos establecimientos, dentro de una iniciativa provincial que reconoce a negocios del sector turístico que “aposten pola excelencia e calidade na atención ao peregrino”.



La red empezó a funcionar ayer mismo con el reparto de enseñas a diferentes restaurantes y alojamientos por parte del presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Manuel Mirás, el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, y el diputado Antonio Leira, en un acto en el pazo de Mariñán.



Regueira mostró su satisfacción por que “unha liña de subvención da Deputación para mellorar a calidade e a competitividade do sector turístico vaia a un proxecto coma este, xa que ás veces nos centramos só na parte romántica do turismo, cando detrás de todo iso hai xente que quere gañar diñeiro e que xera emprego”.



Desde la entidad provincial destacan que la Rede Stelar tiene por objetivo lograr un producto competitivo que genere riqueza y aporte singularidad a la oferta turística local.



Antonio Leira apuntó la importancia de dar un “valor engadido” a la experiencia del peregrino y Manuel Mirás ensalzó el trabajo de los establecimientos porque “é a imaxe que levará o turista ou o peregrino do noso Camiño”.



Mirás aseguró al empresariado presente que “o crecemento do Camiño Inglés é imparable. E co apoio da Deputación da Coruña vai ser un negocio seguro”.



La Diputación considera “un diamante en bruto” esta ruta jacobea y reconoce con la Rede Stelar a los locales que apuestan por la sostenibilidad, el empleo de productos kilómetro 0 o el cuidado de medidas anticovid.