Hace 25 años: Cocheras para el tranvía y cierre del puerto coruñés

El periódico del 30 de julio de 1996 llevaba a su portada la "operación asfalto", la subida del paro en Galicia mientras bajaba en España y las opciones de oro de Arantxa Sánchez Vicario.









Manuel Beiras foi despedido sen flores, como el mismo desexaba

Sen flores, como el así o quixo e o expresou antes de falecer, o galeguista Manuel Beiras, pai do líder do BNG, Xosé Manuel Beiras, recibíu sepultura onte no cemiterio compostelán de Boisaca, a onde se achegaron centos de persoas do mundo da cultura e da política, sobre todo amigos, como Isaac Díaz Pardo, Antón Fraguas, Sixto Seco, Filgueira Valverde, Uxío Novoneira, entre outros. Só dúas coroas adornaban o coche fúnebre, xa que el prefería que os cartos foran invertidos en donativos para o Cottolengo.





Aparece muerto un polizón asiático en el puerto coruñés

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de La Coruña, Rosa Freire, ordenó ayer el levantamiento del cadáver, para realizar la autopsia, de un polizón de nacionaidad asiática que apareció muerto en un barco de bandera chipriota que atracó el día 27 en el puerto coruñés. Se cree que el polizó falleció por asfixia, al permanecer durante el viaje oculto en las bodegas, que transportaban 4.000 toneladas de semilla de algodón.









Las cocheras del tranvía estarán listas en enero

La Unión Temporal de Empresas Comsa-Cobra, adjudicataria del proyecto de electrificación de la línea del tranvía, inició ayer los trabajos de explanación de los terrenos en la antigua cantera de Monte Alto, próxima al instituto de dicho nombre, donde se ubicarán las cocheras de los vehículos. Casi de inmediato se iniciarán los trabajos de electrificación, que se desarrollarán entre el Paseo del Parrote y la glorieta de los Surfistas, con la instalación de un "fider" subterráneo y una toma de aire según explicó la concejala del Paseo Marítimo, Carmen Marón. Los trabajos costarán 411 millones y se ejecutarán en seis meses.





El puerto cierra sus puertas a ciclistas y peatones coruñeses

Desde el pasado mes de enero, numerosos coruñeses están sufriendo la decisión de los responsables del puerto de no permitir el paso a los ciudadanos por sus instalaciones. Las puertas se cerraron, en principio, con la excusa de unas descargas que podrían resultar peligrosas para los transeúntes pero hasta la fecha no se han vuelto a abrir, ni siquiera los fines de semana, en que no hay actividad laboral. Actualmente, todas las entradas al recinto muestran una señal de prohibido pasar en bicicleta. El portavoz de la asociación La Coruña en Bici señala que se prohíbe el paso a los trabajadores del recinto que acuden en bicicleta a sus puestos. Lo curioso es que, y este es uno de los puntos que esgrimen los ciclistas a su favor, en la instalación hay un carril-bici.





Andrés Díaz quedó eliminado en semifinales

El coruñés Andrés Díaz, solo ante el peligro en las series de 800 metros en los Juegos Olímpicos de Atlanta tras la baja de Roberto Parra, que no se ha recuperado de un golpe en la rodilla que sufrió hace un mes, luchó sin éxito por acercarse a los puestos de semifinalista. Necesitaba estar entre los dos primeros para seguir adelante. Tomó la cabeza al cumplirse la primera vuelta y atacó a 300 metros. Tal vez se precipitó, porque sus rivales le adelantaron con facilidad y termió cuarto con 1:47.86, sin opción a entrar por tiempos.