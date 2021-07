Abascal recula y no rompe con el PP

No hay nada peor que ir de matón y que, al mínimo amago, te eches a temblar. Santiago Abascal anunció que rompía relaciones con el PP después de que este partido se abstuviera en la votación en la que Ceuta declaraba persona non grata al líder del Vox. Casado y los suyos no recularon y le dieron poca importancia a esa declaración y, ahora, los que repliegan velas son los de la formación verde que dicen que romper relaciones significa “que toman nota”. Vamos, que lo de romper los acuerdos en Madrid, Murcia o Andalucía se deja para más adelante. FOTO: Santiago Abascal, como arrancándose la mascarilla | aec