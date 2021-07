Jácome critica la entrega de la Medalla de Galicia al personal que vacuna porque no requiere pericia y "no es una cirugía"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, publicó en su perfil de Facebook una entrada en la que critica que la entrega de la Medalla de Galicia de este pasado domingo "debería haber recaído en quienes desarrollaron la vacuna para frenar la Covid" porque "poner una vacuna no requiere una pericia particular". Frente a ello, el Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería de Ourense piden que se retracte públicamente.









El regidor municipal asistió a la entrega de la Medalla de Galicia este pasado domingo en Santiago y un día después ha cuestionado que los sanitarios encargados de poner la vacuna sean los merecedores del reconocimiento.





"La medalla de Galicia debería ir para quienes desarrollaron la vacuna frente a la Covid-19 y en todo caso para los investigadores gallegos que, con pocos medios, los intentaron en sus laboratorios", ha argüido el alcalde para sentenciar que "poner una vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía, y quienes ponen las vacunas no son voluntarios, es más la mayoría cobran horas extras".





En este sentido, ha cuestionado entregar la medalla a los enfermeros que "pinchan la aguja en el brazo a los ciudadanos", al esgrimir que "mención especial sí debería dispensarse a los voluntarios de Protección Civil que ayudan logísticamente y muchos no cobran en las vacunaciones".





"Inmediata dimisión"

Por parte del Consejo General de Enfermería han enviado un comunicado en el que expresan el "más profundo rechazo" a estas palabras y piden la "inmediata dimisión" de Gonzalo Pérez Jácome. Solicitan, además, una disculpa pública por lo que consideran "un lamentable ataque al colectivo".





"Resulta intolerable que una persona con la responsabilidad que ostenta Pérez Jácome en su cargo se permita intentar denigrar a una profesión que se ha jugado la vida en la pandemia y vive absolutamente volcada con los pacientes y que, además, lo realice de forma pública y vanagloriándose de ello", ha criticado Florentino Pérez Raya, el presidente del Consejo General de Enfermería.





Además, el presidente ha tachado la reflexión de Jácome de "palabras más que vergonzosas, un insulto al colectivo que entrega su piel por los demás". "La labor de la enfermería no se centra únicamente en lo asistencial, para que una vacuna llegue a su brazo hay protocolos específicos, horas de formación, conocimientos de farmacología y anatomía, todo para realizar el pinchazo de forma correcta", ha sentenciado.





"Salida de tono"

Así, exigen la rectificación pública del alcalde de Ourense y le instan a "tener la decencia" de pedir disculpas de forma inmediata, para demandar también que "sean publicadas en el mismo medio en el que redactó sus declaraciones".





La presidenta del Colegio de Enfermería de Ourense, Ascensión Pérez Sampayo, también ha criticado que "no comprenden esta salida de tono" ni que se "sume a menospreciar" el trabajo de las enfermeras en redes sociales. De este modo, apuntan que el año pasado incluso el Ayuntamiento de Ourense fue una de las entidades que se prestó a colaborar para homenajear la enfermería.