Hace 25 años: Boda en el pazo de Meirás y críticas de Vázquez por la operación antiterrorista

El periódico del 28 de julio de 1996 abría su edición con la bomba en los Juegos de Atlanta, la boda de Arantza Martínez-Bordíu en el pazo de Meirás y las acusaciones de Vázquez al PP de manipular el atentado que ETA planeaba contra Fraga.









Vázquez acusa al PP de usar en su beneficio la operación antiterrorista

Imprudente y manipuladora. Así calificó ayer el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, la actuación informativa del Gobierno en relación a los datos sobre la operación antiterrorista desarrollada en Galicia durante los últimos días. El alcalde asegura que los "populares" instrumentalizaron la amenaza etarra para mangificar la figura de Manuel Fraga y critica a Interior por no haberle informado de que él era uno de los objetivos. Vázquez y el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, inauguraron ayer en Monte Alto la primera casa regional de esta comunidad en Galicia. En el acto, en donde descubrieron una placa y probaron los productos típicos, como puede verse en la foto, Bono afirmó que le honra "ser amigo del alcalde más listo de España porque consigue siempre lo más importante: que los ciudadanos lo voten de forma repetida en las urnas".





La explosión de una bomba en Atlanta causa dos muertos y 110 heridos

Uno de los fallecidos en el atentado ocurrido en la madrugada del sábado en el parque Centenario de Atlanta era un cámara de la cadena estatal turca TRT que había viajado para cubrir los Juegos Olímpicos. La otra persona es una mujer de la que se desconoce todavía su identidad. Un agente de seguridad fue el primero en descubrir un paquete sospechoso y, por propia iniciativa, comenzó a evacuar la torre de cuatro pisos desde donde se controlaban el audio y el vídeo de un concierto de rock. Comunicó inmediatamente la existencia del paquete a sus superiores pero solo tuvieron entre tres y cinco minutos antes de que la bomba hiciera explosión. Produjo la muerte de dos personas y 110 heridos, tres de los cuales están en situación crítica.





Las Xuventudes Socialistas de La Coruña eligen dos directivas

Las discrepancias entre los dos sectores de las Xuventudes Socialistas (XXSS) de La Coruña llevaron a la elección de dos nuevas juntas directivas. La corriente encabezada por el antiguo secretario general de las XXSS de Galicia David Balsa nombró el pasado viernes secretario general de la Agrupación Local de La Coruña a Javier Andrés Cubes Buceta. Por su parte, el sector afín a la gestora celebró ayer su asamblea, en la que resultó elegida secretaria general María Rivas, una estudiante de Sociología de 21 años, que formó parte de la lista socialista por La Coruña en las últimas elecciones municipales.









Desfile de carrocerías de lujo y títulos nobiliarios en la boda de la nieta de Franco

Meirás se convirtió ayer en una fiesta. Vecinos de la pequeña parroquia sadense y de poblaciones próximas se concentraron desde primeras horas de la tarde ante las puertas del pazo de Meirás para contemplar en vivo a las estrellas del mundo rosa. Carmen Rossi y su hijo, Luis Alfonso de Berbón, fueron, junto a la novia las dos sensaciones de la jornada. Unos trescientos invitados acudieron al enlace de Arantxa Martínez-Bordíu y el coruñés Claudio Quiroga. La afluencia de vehículos provocó un gran atasco en la carretera de Sada.









Los Testigos de Jehová celebraron el bautismo de 124 fieles

Una exultante multitud de 5.217 personas presenció ayer el bautismo de 12 nuevos ministros en la asamblea que están celebrando los Testigos de Jehová en el Coliseo. La reunión anual, que comenzó el pasado viernes, concluye hoy con un discurso que lleva por título "¿De qué fuente vendrá por fin la paz verdadera?" y con la presentación del nuevo libro "El secreto de la felicidad familiar".









Ecos do Sur considera que en Galicia sigue existiendo racismo cultural

La ONG Ecos do Sur está convencida de que en Galicia está arraigado un sentimiento de racismo, pero no en el sentido de sentirse superiores a otra raza, sino que es un racismo de tipo cultural. Juan Galán, uno de los socios fundadores de Ecos do Sur, asegura que "se transmite a través de la educación y la familia" y más que nada "son prejuicios y actitudes estereotipadas". "Básicamente, el rechazo se produce porque la gente cree que los extranjeros que viven ilegalmente en Galicia les van a robar el puesto de trabajo y está demostrado que esto no es así", explica. Galán se muestra convencido de que las agresiones a emigrantes existen, pero casi nunca se denuncian, por miedo a ser expulsados del país. Ecos do Sur nació en 1991 y de los socios fundadores solo quedan dos, Juan Galán y Thu Hoa Phan, un vietnamita que lleva viviendo en España desde 1981.