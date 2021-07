Hace 25 años: Muerte de Laxeiro y presentación del Depor en Riazor

El periódico del 23 de julio de 1996 abría su edición con la multitudinaria presentación del Deportivo en Riazor y el fallecimiento de Laxeiro.









Galicia despide hoxe a Laxeiro

Xosé Otero Abeledo, universal como Laxeiro, foi un vangardista, un autodidacta, un artista internacional apegado á terra e un gran ser humano. Así o destacan no día seguinte á súa morte artistas, políticos e xente vencellada co mundo da cultura, un día que todos coinciden en sinalar como marcado por unha irreparable perda para Galicia. A primeiras horas da mañá de hoxe o seu corpo será trasladado ata o Museo de Fillos Ilustres de Lalín, onde será despedido polos seus paisanos. O enterro está previsto para as seis da tarde.





Los pizzeros "marcan en rojo" las zonas de atracos

Las pizzerías han decidido no servir a domicilio los pedidos realizados desde algunas zonas de la ciudad por los numerosos atracos y amenazas que sufren los repartidores. La segunda fase de Elviña, sobre todo, es uno de los lugares que los establecimientos de comida rápida tienen "marcado en rojo". Encargados y propietarios confirman las llamadas insistentemente y se disculpan ante los clientes con tal de no atender un encargo de las personas que residen en esta zona.





Detenido el conductor que provocó el accidente del coche de Meilán

Un hombre de 37 años y vecino de Lugo fue detenido ayer como presunto autor de un delito de imprudencia temeraria, al circular en sentido contrario y por dirección prohibida en la autopista A-55, que une La Coruña y Carballo, así como por no prestar auxilio en un accidente de circulación que él mismo provocó, según informó el Gobierno Civil de Lugo. La temeraria conducción de R.J.V.L obligó al conductor del coche oficial de José Luis Meilán Gil, rector de la Universidad de La Coruña, a salirse de la vía para esquivarlo.









El Deportivo, a luchar por el triunfo

Ambiente de gala en riazor con motivo de la presentación del Deportivo. Veinticinco mil espectadores se entregaron al equipo en una ceremonia protagonizada por la euforia contenida y en la que Toshack escuchó los primeros silbidos. Naybet, uno de los nuevos, apuntaba su sorpresa por el recibimiento del público: "A pesar de que ya me habían dicho que aquí en La Coruña el público apoyaba mucho al equipo", manifestaba.









El Enodi Coruña ganó en Barcelona el torneo del millón de pesetas

El Enodi conquistó en Barcelona el trofeo Superbowl destinado al fútbol sala femenino. Con este triunfo, el equipo que prepara Castillo y que preside Víctor Sieiro, logró un trofeo, un millón de pesetas y 1.800 dólares USA, al margen de varias equipaciones y otros recuerdos de la competición. Las coruñesas ganaron en la final al Garriga por 8-4 con goles de Paula (3), Bea (2), Ana Silva, Celi y Nuria.





Juan Fernández, nuevo concejal de Hacienda





El pleno del Ayuntamiento de Ferrol ratifica el pacto PP-IF

El pacto entre el PP e Independientes por Ferrol, que estará en vigor hasta el último domingo de mayo del 99, se materializó ayer con un pleno en el que el alcalde, Juan Blanco Rouco, dio cuenta de la incorporación de los ediles del grupo que lidera Juan Fernández a las tareas de gobierno. Los grupos de la oposición centraron sus críticas en el "año perdido" antes del pacto y, en concreto, el socialista Fernando Blanco, que deseó suerte al nuevo equipo, achacó este retraso al tiempo necesario para "curar las heridas" abniertas en el PP con la marcha de Fernández y su creación de un nuevo grupo. Juan Fernández, nuevo concejal de Hacienda, anunció que presentará los presupuestos municipales en 48 horas.