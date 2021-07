Ian Mackay: “Cada vez veía más complicado volver”

Un sueño hecho realidad para el elegido mejor portero de la temporada pasada en la Liga SmartBank (pese al descenso experimentado por el Sabadell). Ian Mackay, criado en las categorías inferiores del club, irradiaba felicidad ayer en su presentación ante los medios en la Ciudad Deportiva de Abegondo.



Sin vértigo al ascenso y con mucho que decir en la entidad de la Plaza de Pontevedra a pesar de sus 35 años, el cancerbero del barrio de O Ventorrillo aguarda poder brindar muchas alegrías a la afición herculina, poniendo su granito de arena al retorno del Depor a la esfera del fútbol profesional.



“Ves que van pasando los años y que tu carrera avanza fuera de A Coruña, haciéndote un nombre lejos del Depor. Cada vez veía más complicado volver. Nadie pensaba que el Depor estaría en esta situación. Hay que devolverlo cuanto antes adonde se merece”, subrayó ante los micrófonos de la prensa.







1 Satisfacción en el plano personal



Su gesto relajado y sonrientedenotaba un profundo júbilo para un jugador experimentado, con ganas de aportar lo máximo en A Coruña.







DE DULCE

La edad solo está en el DNI, me hallo en el mejor momento de mi carrera



“En lo personal estoy muy contento, tenía muchas ganas de volver a vestir esta camiseta y defender este escudo. Como todos los años se sufre un poquito en la vuelta a los entrenamientos porque el cansancio va pasando factura, aunque el tiempo está acompañando. Me encuentro con mucha ilusión”, expresó.







2 El equipo no debe acusar el vértigo



Preguntado acerca del favoritismo del RC Deportivo para retornar a la división de plata del fútbol estatal y de cómo puede afectar al plantel esa responsabilidad, Mackay asume el rol de militar en el Depor.



“No nos tiene que dar vértigo, es algo que está ahí. Pero para llegar al objetivo hay que dar antes muchos pasos pequeños. Lo más importante ahora es llegar bien a la primera jornada. Lo de partido a partido es tópico, pero es real. El objetivo se consigue en mayo o junio, no en enero o noviembre. Lo importante es el día a día”, significó.







3 Poseía propuestas de mayor categoría



A la hora de decidirse por el RC Deportivo ha pesado mucho en la balanza para Ian el hecho de poder regresar a casa, por encima de opciones de clubes de categoría superior.



De este modo, el arquero no dudó en asegurar que poseía encima de la mesa alternativas de la Liga SmartBank, las cuales ha declinado para poder formar parte del proyecto de ascenso de la formación de Riazor.





COTIZADO

Puede sonar ‘fantasma’ pero es cierto que tenía cosas de Segunda





“Puede sonar ‘fantasma’, pero es cierto que tenía cosas de Segunda. Pero en cuanto me llamó el Depor no tuve ninguna duda para volver. Me encantaría ayudar para que el Depor esté más arriba”, dijo.







4 Afirma que no ha venido a retirarse



Ian Mackay dejó constancia de que para un guardameta la edad de 35 años que actualmente posee no supone un hándicap a medio-largo plazo, habida cuenta de que en esta demarcación un futbolista tiene más posibilidades de poder prolongar su carrera que un jugador de campo.



“Escucho cosas y parece que vengo a retirarme, para nada. La edad solo está en DNI, me encuentro en el mejor momento de mi carrera. Con el paso de los años he logrado madurez y la portería es un puesto muy distinto. Pero no me planteo cosas a medio o largo plazo, solo este año”.







5 Elogios para los canteranos del club



El portero herculino ha podido conocer ya a varios componentes del equipo juvenil blanquiazul que este verano se ha proclamado campeón de España en su categoría.



“Hay que felicitar a los juveniles por lo que consiguieron. Ahora el Deportivo va a jugar la Youth League y eso no lo logra casi nadie. Hay que cuidarlos, la cantera hay que cuidarla y la que hay ahora es espectacular”, apostilló.