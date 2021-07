El Depor, pendiente de las salidas

El Deportivo, que ya suma diez nuevas altas, tiene que seguir aligerando su plantel, sobre todo en lo relativo a aquellas fichas más altas, que no son asumibles este año en Segunda B y menos con la actual coyuntura derivada del ERE.



El club ya ha empezado a moverse en ese camino y anunció este miércoles la rescisión de Claudio Beauvue. El delantero de Guadalupe, con poca presencia en el equipo en el pasado curso, contaba con un contrato elevado y no entraba dentro de los planes de la dirección deportiva.









De permiso





El Deportivo inició el 8 de julio la pretemporada en Riazor, donde la plantilla posteriormente se sometió a pruebas médicas y sorprendió la presencia de Fede Cartabia, cedido el pasado curso en el FC Shabab Al-Ahli Dubai.



Solo acudió ese día, ya que los siguientes entrenamientos el club informó de que el extremo argentino se encontraba de permiso y ahora apunta a volver a salir.





EL DATO

Rolan anunció en su canal de ‘Twitch’ que no seguirá en el club blanquiazul



Misma razón esgrimió el Deportivo para justificar las ausencias de Uche Agbo y Diego Rolan, los dos negociando su futuro, que todo apunta a que será lejos de la entidad herculina.









Adiós anunciado





El delantero charrúa así lo confirmó en su canal de Twitch durante un encuentro con sus seguidores. En el caso del mediocentro nigeriano, tras firmar su continuidad en Segunda B, no tuvo el curso pasado el protagonismo esperado, y acabó siendo en muchos partidos suplente ante la irrupción de futbolistas como Diego Villares, que se hicieron con un hueco en el once herculino.



No está tampoco entrenando con el equipo, pero debido a que se encuentra convocado con su selección Celso Borges, concentrado con Costa Rica en la disputa de la Copa de Oro de la CONCACAF. El mediocentro fue el autor del tercer tanto ante Guadalupe y uno de los destacados del partido.





EL DETALLE Los futbolistas que pueden dejar la entidad, ausentes en los entrenamientos





Una diana que ha revalorizado al internacional costarricense, que en esta competición se está poniendo en el escaparate y al que el Deportivo quiere encontrar un nuevo destino.



Su regreso al club blanquiazul trajo esperanza, después de una primera etapa muy destacada en la entidad, pero el ´tico’, como le ocurrió al resto de sus compañeros, no ha competido al nivel esperado.



Aunque Borges ha manifestado en el pasado que tiene contrato en vigor con el club y que su idea pasa por continuar, la nueva situación económica derivada del ERE, que puede afectar a jugadores y empleados, puede suponer un cambio en el parecer de varios futbolistas, que pueden salir.