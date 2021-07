Un estudio revela que el 70% de los locales de los barrios periféricos de A Coruña no está en el mercado

Un estudio realizado por la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) revela que el 70% de los locales de los barrios periféricos de A Coruña no está en el mercado.



La entidad presentó ayer en su sede la segunda parte sobre el estudio de locales vacíos en la ciudad, que analizó entre marzo y mayo la situación en los barrios periféricos, entre los distritos 15006 y el 15011. Según la investigación, estos locales no están en el mercado debido a la ausencia de cartel identificativo de alquiler o venta o incluso por estar tapiados. En los cinco distritos del centro de la ciudad esta cifra se situaba en el 33%.



El economista y secretario de Ascega, Pablo Ruiz, lamentó que “un porcentaje muy alto ni se anuncia; existe un gran desinterés y ya no se pone ni el cartel. Es una tendencia que va a peor”. Y añadió que la pandemia ha obligado a cerrar negocios y “no ha dado tiempo ni a que se anuncien los bajos”.



Por su parte, Silvia Blanco, una de las autoras del informe y estudiante de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la UDC, señaló que muchos de los locales que analizaron “tenían carteles con medidas anticovid por lo que la pandemia sería el motivo del cierre”. Pablo Ruiz detalló que el promedio de bajos vacíos es de 27,10% en estos seis distritos y Blanco añadió que, en la primera búsqueda, en internet, aparecieron 710 bajos en venta o alquiler, pero, en el estudio a pie de calle, la cifra aumentó a 2.047.



Con respecto al precio de venta al mes, el distrito con un promedio mayor es el 15006, que abarca parte del Ensanche, Os Castros, Castrillón o Eirís, con 1.555,62 euros el metro cuadrado y el más barato es el 15007, que se extiende por Os Mallos, Sagrada Familia, Someso o Matogrande, con 783,48. En cuanto al precio del alquiler, el más caro es nuevamente el 15006, con 10,35 euros el metro cuadrado y el menor, el 15008, que engloba Someso, Matogrande, Agra do Orzán u O Ventorrillo.