Down Coruña realiza una limpieza en la playa de Sabón

Socios de Down Coruña estuvieron ayer en la playa de Sabón para participar en una jornada de concienciación sobre el medio ambiente y, de paso, disfrutar del surf y del arenal arteixán.



Los participantes realizaron una limpieza de la playa, de la mano del programa We Sustainability tras recibir una charla sobre la importancia del cuidado de la naturaleza. Juntos procedieron a recoger basura y plásticos en el arenal y debatieron sobre cómo ese tipo de residuos llegaron hasta el arenal.



Pero como todo no podía ser “trabajo”, los participantes en la actividad también pudieron disfrutar del ocio y las actividades que permite realizar la plaza de Sabón. Así, la sesión incluyó también una clase de surf a cargo de la escuela de surf de Caión, con la que se pretendía que los participantes se enamorasen del mar y de su entorno, para concienciarlos de la importancia de cuidarlos. El punto final a la jornada lo puso una merienda para que los participantes pudieran reponer fuerzas.



El próximo día 20 de julio otro grupo de Down Coruña repetirá la experiencia en el mismo arenal de Arteixo.