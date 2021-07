El Obelisco vislumbra su nueva parada de bus tras las obras de reordenación

Las obras de reordenación del tráfico rodado y peatonal en el entorno del Obelisco y Los Cantones obligó a modificar una de las paradas del bus urbano, precisamente la del Obelisco, en sentido salida de la ciudad (003).



Esta pasó de situarse en la puerta del Sporting Club Casino a adelantarse unos metros, hasta el otro lado de la Rúa Nueva. El problema era que en ese punto no existía ni marquesina, ni plataforma, tan solo el hito que señalizaba la parada, su número y las líneas que allí paraban.



Pero ayer comenzaron las tareas para acabar con esta situación. Desde primera hora los operarios trabajaban para disponer la plataforma que permitirá el correcto acceso de los usuarios del transporte público.



La citada plataforma permitirá también que se instale la marquesina en esta parada, ya que en el tiempo que lleva operativa no había ningún tipo de resguardo para los usuarios del bus en caso de que la jornada fuese lluviosa.



Los trabajos que se realizaron ayer consistieron en la colocación de las diferentes placas que conforman dicha plataforma. Dicha infraestructura no solo facilitará la entrada a los usuarios generales, sino que también lo hará para las personas con movilidad reducida y para aquellas que precisen de la utilización de la rampa.





Reordenación





La nueva ubicación de la marquesina es un nuevo paso de la obra de reordenación que se está llevando a cabo en Los Cantones y que se completó también hace unos meses con la peatonalización de la rúa Nueva.



Dichas actuaciones trasladaron el tráfico rodado de turismos y transporte de viajeros a dos carriles ubicados del lado de los jardines de Méndez Núñez, dejando el espacio restante para el tránsito peatonal y un ampliado carril bici.