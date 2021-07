La Marea pide una alternativa para reubicar los puestos del mercado de Santa Lucía

La Marea Atlántica solicita que se ofrezcan alternativas de reubicación o compensaciones a los puestos del mercado de Santa Lucía después de que el Gobierno local ordenase el desalojo antes del día 19 de julio.





El concejal Alberto Lema señala que “durante o pasado mandato chegamos ao acordo de non expulsar ás praceiras e praceiros de Santa Lucía mentres non se iniciasen os traballos de mellora do mercado, un acordo que agora se está a incumprir”.





La formación indica que el Ejecutivo municipal basa esta decisión en informes de la Consellería de Sanidade, que señalan deficiencias en el mercado.





“Pediremos acceso a estes documentos, que non se lles facilitaron ás praceiras, para comprobar se en realidade motivan unha decisión tan drástica coma unha orde de desaloxo”, asegura la Marea Atlántica.





“As necesaria reforma do mercado pasou de ser un asunto central na axenda da oposición no pasado mandato a levar dous anos no esquecemento e non ter sequera unha partida propia nos orzamentos da Xunta. Nestes momentos, non hai data para asinar o convenio entre os gobernos para as obras, polo que non se entende a urxencia do desaloxo”, añade.