La ciudad inicia la renovación de los contenedores y camiones de basura

Los contenedores cambian de imagen en A Coruña. También los camiones para la recogida de residuos, que incorpora un sistema de carga que supondrá un salto cuantitativo en eficacia y eficiencia, como detalló la edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Esther Fontán.





Estos vehículos para la retirada de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) permitirán el vaciado de los nuevos depósitos de papel, cartón y vidrio que se comenzarán a renovar a partir de mañana, día 12.





En este sentido, Fontán adelantó que la intención del Gobierno de Inés Rey con la “introdución dos novos modelos de contedores e vehículos de recollida con sistema de carga lateral non só mellorarán a estética da cidade”, sino que posibilitarán implantar un sistema más eficaz y eficiente en toda A Coruña.





Esther Fontán explicó que “esta nova tecnoloxía de recollida na cidade presenta multitude de beneficios respecto do sistema actual, xa que permite un baleirado máis rápido e silandeiro, reducindo as interferencias co tráfico e as molestias en horarios nocturnos” al tiempo que garantiza “unha recollida segura en momentos de incidencia do vento e reducir o impacto deste sobre os contedores, que contan cun deseño arredondado que mellora a súa aerodinámica limitando o efecto vela”, continuó Fontán.





Además, los colectores también contarán con un sistema de alineación que contribuirá a mantener su posición en la vía y que se instalará una vez que su situación sea validada por la empresa de recogida que presta servicio en A Coruña.





La sustitución de los contenedores se realizará por partes, cambiando primero las unidades existentes de depósito de papel y cartón, a continuación las de vidrio para, en una fase posterior, incrementar su número, especialmente de vidrio, para impulsar así el reciclaje, hasta 489 unidades de cada, que se complementarán con unidades soterradas y semisoterradas, explicaron desde el Área de Medio Ambiente.





Los contenedores de recogida lateral deberán situarse en el margen derecho de la calzada, explican desde la Concejalía de Medio Ambiente, por lo que hace unas semanas se iniciaron los trabajos preparatorios para que la implantación de estos nuevos contenedores sea el más rápida posible en A Coruña.