Las autoescuelas de la provincia marchan para exigir examinadores

Decenas de coches de autoescuelas de la provincia marcharon ayer desde el campus de Elviña hasta la sede de Tráfico, en Cuatro Caminos, para reclamar más examinadores, denunciando que hay miles de personas a la espera de realizar las pruebas del permiso de conducir.





“Nos vemos obligados a estar aquí para reclamar algo tan básico como el derecho al trabajo. El sistema actual de exámenes es absolutamente deficiente e ineficiente y está provocando listas de espera de hasta seis meses en algunos sitios”, señalaba ayer el portavoz de la marcha, megáfono en mano.





Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas aseguran que la gente que se está matriculando estos días en los centros “no va a tener su permiso de conducir este verano”, algo que se torna “peor” para aquellos que necesitan el carné para trabajar.





“Muchos se examinan para obtener una oposición o para incorporarse al mercado laboral. Es evidente que si no hay exámenes la gente no hace prácticas, y si la gente no hace prácticas nosotros tenemos que cerrar la puerta”, apuntó el representante del colectivo, quien llamó la atención sobre el hecho de que “no cierran las puertas las autoescuelas, sino que se cierran las puertas a cientos de familias”.

























Aspectos “fundamentales”

Los afectados piden a la Dirección General de Tráfico “el mayor esfuerzo posible para resolver este problema” y consideran que hay tres aspectos “fundamentales”: las horas extra, el aumento de la dotación de personas examinadoras y la optimización de recursos.





“Funcionarios, guardias civiles en reserva, personal de empresas privadas... cualquier persona que pueda formar y examinar es lo que necesitamos”, declara el sector, que recuerda que fue uno de los más afectados durante el inicio de la pandemia.





La situación, dicen, fue “crítica” y ahora necesitan “poder trabajar”. “Muchas empresas se vieron abocadas a cerrar y ahora, que se intenta recuperar todo y que la gente está confiando en nosotros para hacer las prácticas, nos encontramos con que no nos dejan”, apuntaron.





Al grito de “Exames xa!” y “Xa es xa”, los vehículos y sus ocupantes llenaron el entorno de la sede de Tráfico para reclamar una solución a una situación “preocupante”.