Junqueras, de mochilero en la UE

Oriol Junqueras está en campaña, que tiene una independencia pendiente y no hay tiempo que perder. Asumida la realidad de que con la vía unilateral no va a llegar más lejos que a la cárcel, busca apoyos en Europa y se va de ruta por Estrasburgo, Bruselas y Waterloo. Y curiosamente, tiene pinta de que estarán más receptivos al plan del líder de ERC los eurodiputados que no tienen intención de sumarse a su causa que Carles Puigdemont, que quiere marcar las diferencias con Junqueras. Como huir en lugar de asumir sus actos, por ejemplo. FOTO: Oriol JUnqueras, en el Parlament de Cataluña | efe