La policía confirma que aún no hay detenidos por el crimen de Samuel

La Policía Nacional confirmó ayer que, por el momento, no hay detenciones en relación con el crimen que acabó con la vida de Samuel Luiz este fin de semana, pese a que en la noche del domingo las informaciones apuntaban a que había trece personas detenidas por el caso.



Por ahora, se han tomado las primeras declaraciones a testigos de la paliza que acabó con la vida del joven y se han practicado las primeras identificaciones. Así lo aseguró también el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en una visita realizada ayer a Ourense, durante la cual insistió en que será la investigación, que sigue su curso, la que determine “si se trata de un crimen homófobo o no”, ya que todavía “no se descarta ninguna vía”.



“Se está trabajando en todas las vías posibles, la investigación está en esa fase primera, hablamos de tan solo 24 o 48 horas, y se están tomando declaraciones a todos los testigos. Y a partir de ahí sabremos si se trata de un crimen homófobo o no”, recalcó.



Por el momento solo “hay ciertas identificaciones” de personas relacionadas con la muerte de Samuel en base a los testimonios recabados y al visionado de las cámaras de seguridad en la zona, pero el delegado del Gobierno quiso “aclarar y dejar bien claro que no hay detenidos”.



En este sentido, Miñones llamó a la “responsabilidad” y pidió “tiempo” para “dejar trabajar” a la Policía, porque “estas horas son claves en la investigación”.









“Un hecho puntual”





La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ayer, tras reunirse con la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, que la paliza que acabó con la vida del joven parece ser “un hecho puntual” y no pudo confirmar que se trate de una agresión motivada por la homofobia, como se denunció en las redes sociales.



Todo ello el mismo día en el que los trabajadores del Sex Point del Comité Antisida de A Coruña (Casco) se encontraron rota y quemada la bandera Lgbtiq+ que cuelga de su fachada. “En ningún momento se puede decir que se esté produciendo una situación diferente a que se trata de un hecho puntual, que no va asociado a ninguna otra situación”, explicó, mientras quiso recalcar que “A Coruña es una ciudad segura, en la que este tipo de situaciones no forma parte de lo habitual”.



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó que ha sido identificada “mucha gente” y espera que “a la mayor brevedad”, se puedan dar “respuestas” tanto sobre la identificación y detención de los autores como del móvil, sobre el que no se descarta ninguna hipótesis.



Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en su Twitter en el que afirmó que “confío en que la investigación dé pronto con los autores del asesinato", al tiempo que definió el acto como "salvaje y despiadado".