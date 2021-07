Centenares de personas marchan en petición de que se construya un nuevo hospital

Un par de cientos de personas marcharon ayer por el centro de la ciudad clamando en petición de un nuevo Chuac, en lugar de reformar el actual.





Convocados por la Plataforma de Afectados por la Ampliación del Chuac, la manifestación partió de A Palloza y finalizó en la plaza de María Pita, entre cánticos de “Chuac sí, pero non así”.





Alberto, uno de los miembros de la plataforma, explicaba que la ciudad “se merece un nuevo hospital en las mismas condiciones que otras áreas sanitarias, como Santiago o Vigo”. Añadía que el proyecto actual de ampliación es “cortoplacista”, ya que la reforma planteada “no puede durar otros 50 años”.





“Estamos convencidos de que no hospital non caben máis ampliacións, nin máis reparacións, nin máis melloras, porque o hospital ten 50 anos e non vai aguantar outros 50”, apelaba la portavoz de la plataforma, Mónica Díaz.





Díaz indicaba que la inversión de más de 400 millones “nun hospital vello é moi pouco sensato”. Por este motivo, vuelven a solicitar, igual que hicieron en el pasado, que se planteen alternativas, y mencionan la idea que se barajó de construirlo en la Fábrica de Armas. “Si nosotros tenemos alternativas, a ellos seguro que se les ocurren más”, concluía Alberto.