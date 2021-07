The Style Outlets expone este mes una colección del joven diseñador Alessandro Frith

El pasado viernes, coincidiendo con ser el primero del mes, se inauguró la nueva exposición de “Expostyle” en Coruña The Style Outlets, bajo el nombre “Welcome to a brave new world”, del joven diseñador Alessandro Frith.





Frith es estudiante de la escuela superior Goymar Galicia y dejó su Valencia natal para venir a la comunidad a formarse en moda.





La colección la conforman dos diseños, uno masculino y otro femenino, ambos inspirados en el conocido libro “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley, que nos traslada a una sociedad distópica, donde los tonos fríos reflejan la dura realidad de un futuro monótono sin libertad ni elección.