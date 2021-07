Refuerzan la vigilancia en Peruleiro tras varios episodios de acoso

La Policía Local y Nacional ha reforzado la vigilancia, especialmente en las horas nocturnas, del entorno de la calle de Peruleiro, después de haberse registrado episodios de acoso por parte de hombres a algunas vecinas.





Es el caso de una residente en esa calle que volvía a su casa sola pasada la medianoche y fue asaltada por un individuo, que la agarró de las manos y la arrastró hasta que un vecino que salía a tirar la basura se dio cuenta y ahuyentó al agresor.





“Cuando entré en la calle vi a tres chicos pero no me fijé mucho en ellos hasta que uno venía hacia mí con prisa y se me echó encima por detrás. Yo pensé que quería mi bolso o el móvil, que lo llevaba en la mano, así que los agarré fuerte, pero él solo me cogió las manos y me empezó a arrastrar. Yo no podía hacer nada y me puse a gritar”, relata la vecina, quien agradece la intervención de su vecino, quien además le dio algunos datos del acosador para trasladar a la Policía.





La mujer no llegó a verle la cara pero interpuso igualmente una denuncia. “Los agentes me dijeron que tuviese cuidado, porque un violador que no consigue lo que quiere suele volver, y yo no me perdonaría que le pasase algo a otra mujer”, indica.





La misma persona relata que recientemente una adolescente del barrio llegó sobresaltada a una panadería porque un hombre la había estado siguiendo. En el Ayuntamiento de A Coruña están al tanto de la situación y han reforzado la vigilancia policial en ese entorno.