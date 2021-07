Elady Zorrilla asegura que su prioridad es jugar en Segunda

El Deportivo de La Coruña tendrá que apretar y mucho en el plano económico para poder hacerse con un delantero capaz de marcar la diferencia en Primera RFEF como es Elady Zorrilla.



Muy del gusto del secretario técnico blanquiazul Carlos Rosende y de su equipo de trabajo, el ariete de 30 años que acaba de finalizar contrato con el Cartagena se ha marcado como objetivo primordial continuar su carrera profesional en la Liga SmartBank.



En este sentido, no titubea a la hora de afirmar que en sus planes no entra de momento descender una categoría.



“Ahora mismo me encuentro de vacaciones y estoy tranquilo porque mi representante me ha dicho que tenemos propuestas de hasta seis equipos de Segunda; obviamente que el Deportivo es un club importantísimo pero en principio me gustaría seguir actuando en una división en la que el año pasado marqué 8 goles”, dijo.



Zorrilla se ha quedado con la espinita clavada de no poder registrar una cifra de goles más llamativa debido a que fue víctima del Covid-19.



“La pasada temporada comencé muy bien y marqué siete goles en la primera vuelta pero después tuve la mala suerte de coger el virus y solo pude hacer uno más en toda la Liga; creo que de no haber sido por esta circunstancia mi número de goles habría sido mejor”, agregó.



El atacante, a pesar de la firmeza en su convicción de que actuará en la categoría de plata del fútbol español el próximo ejercicio 21-22, se deshace en elogios hacia el Depor y su nuevo entrenador, un Borja Jiménez al que conoce a la perfección. “Desde luego que el Deportivo no es un conjunto más de Segunda B y en caso de tener que actuar en esta categoría lo tendría en cuenta por su grandeza pero estoy centrado en la Segunda; Borja me conoce bien y me llevo muy bien con él pero creo que no depende de ello”, admitió.