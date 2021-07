El actor José Sacristán, Premio Nacional de Cine 2021

El jurado del Premio Nacional de Cine 2021 ha decidido este viernes 2 de julio por unanimidad conceder el galardón al actor José Sacristán. "Enhorabuena querido Pepe", ha señalado el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.







Así lo ha anunciado este viernes el ministro en una publicación en su cuenta de Twitter recogida por Europa Press: "Se acaba de fallar el Premio Nacional de Cine 2021. El jurado ha decidido por unanimidad que se le conceda al grandísimo José Sacristán. Enhorabuena querido Pepe, también por aquí".





El ministro ha destacado que, en el Año Berlanga, que se celebrará hasta el mes de junio de 2022 en homenaje al director de cine, reconocen a "uno de los actores más grandes" de la historia de España.





"En el Año Berlanga, reconocemos a uno de los actores más grandes de nuestra historia. Le he telefoneado y, cómo no, le he pillado rodando, al pie del cañón ¡Gracias Pepe por tanto, por todo! Un abrazo enorme", ha celebrado Rodríguez Uribes.





El actor, de 83 años, ha participado en más de un centenar de películas, así como en obras de teatro y series de televisión; y ha sido premiado en varias ocasiones, con reconocimientos entre los que destacan un premio Goya, dos Conchas de Plata, premio 'A toda una vida' de la Unión de Actores, Feroz de Honor, cinco Fotogramas de Plata, Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, Premio Ceres del Festival de Mérida, TP de Oro, un premio Ondas y un Cóndor de Plata argentino.