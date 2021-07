Lucho García se marcha traspasado a la Ponferradina

El meta colombiano Lucho García ha sido transferido a la Ponferradina, por lo que continuará su carrera profesional en la Liga SmartBank desde la próxima campaña 21-22.



A pesar de que poseía contrato en vigor hasta junio de 2023 con el RC Deportivo, el jugador no ha entrado en los planes de futuro de los blanquiazules —que han contratado este verano a Ian Mackay— y se ha marchado de A Coruña a coste cero.



Eso sí, al menos el cuadro coruñés se ha garantizado un porcentaje no especificado de una hipotética posterior venta desde la entidad berciana a un nuevo destino, tal y como había adelantado riazor.org.



A sus 23 años y después de haberse revalorizado en el tramo final del pasado curso —disputó diez encuentros de Liga, en los que solo encajó tres dianas—, el futbolista que había llegado al Deportivo procedente del Sevilla B tendrá la oportunidad de mostrarse en el escaparate de la Liga SmartBank.



La Ponferradina no arroja luz acerca de la duración de la vinculación contractual del de Barranquilla con el equipo de El Toralín, que le dio la bienvenida a través de las redes sociales en la jornada de ayer.









Despedida doble





Con el adiós de Lucho García el RC Deportivo se ha desprendido de los dos cancerberos que el pasado ejercicio 20-21 defendieron el marco coruñés.



Y es que tanto el propio arquero suramericano como Carlos Abad proseguirán sus respectivas carreras lejos del estadio de Riazor.



El canario se despedía la semana pasada del entorno del equipo herculino, a pesar de que también poseía contrato en vigor y de que había anunciado que su intención inicial era la de continuar con la escuadra de Riazor.



Tanto el cuerpo técnico de Borja Jiménez como la dirección deportiva de Carlos Rosende confían a ciegas en la nueva incorporación Ian Mackay, elegido mejor portero del año pasado en la categoría de plata española.



Una de las mayores incógnitas sobre la demarcación de meta se cierne acerca de la identidad del portero suplente.



El canterano Pablo Brea parte en principio con muchas papeletas para ser el segundo de Mackay, aunque la pretemporada que dará inicio en diez días se antoja fundamental para que el club herculino sopese efectuar más movimientos en relación a su arco.



En cualquier caso, lo que está completamente fuera de duda es que los dos jugadores que defendieron la portería en la 20-21 ya no tendrán continuidad en el Depor en su renovado reto de ascenso.