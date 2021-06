El Depor, en el podio de la categoría con seis fichajes cerrados

El Deportivo ha concretado seis fichajes en el mercado estival y está en el podio de los equipos de su grupo de Primera Federación.



Solo dos clubes superan en número de incorporaciones al coruñés, que ha sido uno de los más madrugadores y de los grandes agitadores del mercado de la categoría de bronce.



Por ahora, el Depor, con Carlos Rosende al frente de la secretaría técnica ha fichado al portero Ian Mackay, una oportunidad que se presentó en el mercado y que no podía rechazar, Juan Carlos Menudo, Alberto Quiles, Diego Aguirre, Rafa de Vicente y Adrián Lapeña.



El líder de esta clasificación de fichajes es el Calahorra, que ha concretado nueve incorporaciones. No se incluyen los cedidos que regresan a sus equipos tras haber militado a préstamo en otros clubes.



El Racing de Santander, uno de los teóricos favoritos al ascenso en el mismo grupo del Deportivo, ha cerrado a estas alturas del verano siete fichajes para el próximo curso.



Después de los calagurritanos y los cántabros, figuran en el podio los deportivistas con la media docena de fichajes antes mencionada. El Depor ha reforzado la portería, el centro del campo, la banda izquierda y la delantera.



Los blanquiazules siguen moviéndose en el mercado para ampliar la nómina de jugadores de la plantilla, que, a la vez, tiene que aligerarse por el excedente que hay. De los que tenían contrato para la temporadan 2021-22, solo han salido Nacho González, el portero Carlos Abad y el defensa Mujaid Sadick, que esta semana pasó el reconocimiento médico con su nuevo club, el Genk belga, un movimiento que dejó en las arcas deportivistas cerca de dos millones de euros.



El mismo número de contrataciones del Deportivo las ha hecho la SD Logroñés. El Real Unión de Irún lleva una menos, cinco, al igual que el Racing de Ferrol.



El Zamora y la Cultural y Deportiva Leonesa completaron cuatro fichajes en las primeras semanas del mercado.



Con tres altas figura el Tudelano, con dos el Rayo Majadahonda y el San Sebastián de los Reyes, con uno el Talavera de la Reina y el Valladolid Promesas y hay clubes que todavía no han cerrado ninguna alta nueva.



En ese listado están DUX Internacional, Celta B, Extremadura, UD Logroñés y el filial del Athletic Club.