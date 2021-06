Sada exige “accións inmediatas” para evitar el vaciado de Meirás

El acuerdo apenas duró unos minutos pero la consideración del momento atajó cualquier ocasión de crítica y, aunque la ausencia de anuncios por parte del Gobierno del Estado y la Xunta sorprendió a muchos de los asistentes, nadie alzó la voz en el interior de As Torres de Meirás.





El Ayuntamiento de Sada esperó un día para trasladar su “enorme decepción coas administracións competentes” por su inacción ante el riesgo de que los Franco vacíen el inmueble y exigir al Gobierno de España y a la Xunta “accións administrativas e xudiciais inmediatas para asegurar a integridade do BIC”.





En su intervención en el acto institucional, el alcalde, Benito Portela, señaló que “hoxe sería o día acaído para que o Estado e a Xunta anuncien o que a cidadanía desexa, pide e esixe: a presentación inmediata dunha demanda xudicial reivindicatoria dos bens mobles que están no pazo”, que correspondería a la Administración del Estado, y “a incoación, tamén urxente, da modificación do decreto de BIC”, a lo que instan a la Xunta. Pero ni Carmen Calvo ni Román Rodríguez recogieron en guante del mandatario, que indicó que “a vicepresidenta e conselleiro viñeron e marcharon, e ogallá non aconteza igual cos bens mobles do interior de Meirás”.





Integridad

El Gobierno de Sada considera que “a sinatura do protocolo de colaboración e coparticipación institucional asinado o sábado é unha medida positiva e necesaria, pero parcial, incompleta e insuficiente para os obxectivos que deben presidir o futuro”, especialmente la integridad patrimonial del Bien de Interés Cultural, tanto continente como contenido, y “unha xestión plural e participada do conxunto”, tanto del exterior como del interior de Meirás.





“Nin a vicepresidenta do Goberno do Estado nin o conselleiro da Xunta anunciaron nin unha cousa nin a outra, polo que a pasividade desas dúas administracións persiste e continúa, co elevado risco, que medra cada día, de que os Franco poidan ser autorizados á retirada dos bens mobles do pazo”, reiteró el alcalde sadense, que sostiene que no existen razones para que la instituciones con competencia en la materia adopten esas decisiones, cuando transcurrieron nueve meses de la sentencia del Juzgado de A Coruña.

En este sentido, los responsables municipales señalaron que “a Xunta ostenta as plenas competencias para a incoación da modificación do Decreto BIC e o Estado ten suficientes informes técnicos e xurídicos para exercitar unha acción xudicial posesoria sobre os bens mobles, non so sobre os de Patrimonio Nacional senon tamén os que foron transmitidos no 1938 e os posteriormente instalados pola Administración do Estado”.





Para el Ayuntamiento de Sada, la ministra Carmen Calvo reconoció en su intervención que “o Estado chegou tarde ao pazo”, pero lo que sería “especialmente lamentable” sería “que tamén chegase tarde para evitar o baleirado do Pazo de Meirás”.





En cuanto a la Xunta, sostiene que “non pode amparar súa pasividade nunha suposta cuestión competencia, cando é de moi doada sáida, tal e como lle propuxo en varias ocasións o concello de Sada”, añadió Portela.