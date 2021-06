Hace 25 años: Más medios para la limpieza y el Liceo, al borde de ganar la Liga

El periódico del 28 de junio de 1996 abría su edición con el abandono por parte del Ayuntamiento de los mercados municipales y con la llegada de más medios para el servicio de la limpieza, además de la victoria del Liceo ante el Barça, lo que le permite rozar la Liga.





El Ayuntamiento abandona los mercados municipales

El Ayuntamiento dejará de asumir la financiación y mantenimiento de los mercados municipales, operación que este año produce un gasto que se financiará a partir de los recursos generados por las concesiones de puestos en los propios mercados pero que en otros supuso un importante desembolso para el gobierno local. El concejal de Mercados, Pedro Vasco, asegura que es preciso acometer la modernización de estos serficios y, para ello, es necesaria una mayor implicación de los vendedores en el proceso de gestión.









Brillo para la ciudad de cristal

La empresa concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad adquirió ocho nuevos vehículos para lustrar las calles. La moderna maquinaria, presentada ayer en el marco inigualable de la plaza de María Pita, ha supuesto un desembolso de 102 millones de pesetas. Los aparatos más novedosos son una moderna máquina "barrredora-fregadora" y una "barredora" que a partir del lunes se convertirán en "personajes" habituales en las calles de la ciudad.





O xove poeta Estevo Creus gaña o sexto premio "González Garcés"

Estevo Creus onte non o cría. Ós seus 25 anos, este poeta natural de Cee pasa de ser un autor inédito a ter dous libros en vías de publicación e no seu currículum un dos máis importantes premios de poesía de Galicia. Un deste libros é "Areados", que onte foi elixido por maioría como gañador da VI edición do premio "Miguel González Garcés", convocado pola Diputación da Coruña. O Outro é "Poemas da cidade oculta", que saíra do prelo polo mes de septembro editado por Xerais.





Kouba se lo piensa antes de firmar por el Deportivo

Petr Kouba no se decide, eso es lo que se dice desde Inglaterra. En la capital inglesa permanece Luis Sánchez Doporto, cuyo regreso está previsto para hoy, a donde viajó para conseguir la firma del cancerbero de la selección de Chequia, pero no será así, por lo menos de momento. Kouba prefiere esperar a que finalice la Eurocopa de selecciones, ya que su país jugará la final frente a Alemania y sólo quiere estar centrado en este encuentro.









Ganar la Liga no es una utopía

El Liceo se anotó el segundo triunfo del play off por el título de Liga en su primer partido en Riazor (tercero de la eliminatoria), en un choque que resultó vibrante y en el que las más de seis mil personas que se dieron cita en el Palacio de los Deportes resultaron decisivas, porque empujaron a su equipo a remontar un resultado adverso de 0-3, para ganar 4-1 al Barcelona, y a estar a un paso del triunfo final.