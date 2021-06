El conflicto del 092 amenaza los dispositivos de eventos veraniegos

La Noche de San Juan, aunque no registró ningún incidente grave, sirvió para poner de manifiesto el malestar reinante dentro del cuerpo de la Policía Local, dado que ningún agente se inscribió como voluntario para el dispositivo extraordinario. Puede ser un problema, porque el verano está lleno de eventos para los que se necesita un refuerzo policial, y fuentes de la asociación profesional de la Policía Local señalan que es probable que el Ayuntamiento tenga problemas para encontrar voluntarios para ellos mientras subsista el conflicto laboral que ya se prolonga desde hace semanas.





“Seguramente afecte a muchos servicios que va a haber durante el verano”, señaló el presidente de la asociación, Manuel Freire, declaró esta semana que “movimientos reales a nuestras peticiones no se ven. Si estas haciendo unas reclamaciones que no están siendo atendidas se decidió que, voluntariamente, no. Si se nos obligara por un decreto, iríamos a trabajar, porque es nuestra obligación, pero no se nos puede reprochar que vayamos a trabajar a mayores”.





Freire criticó que el Ayuntamiento vendiera “un dispositivo especial de San Juan cuando no lo había”. Por otro lado, el turno de noche se presentó casi al completo, excepto dos, por razones personales, recalcó Freire que también insistió en diferenciar este hecho de la negativa a participar en dispositivos.





Acuerdos de 2019

Los policías municipales se manifiestan a diario durante la semana en la plaza de María Pita desde hace un mes y planean seguir. El conflicto gira en torno a unos acuerdos de 2019, que los agentes quieren que se concreten: el pago de peligrosidad y de la carrera horizontal. Freire asegura que han tenido paciencia durante lo peor de la pandemia: “Se pidió solo una dieta diaria de diez o veinte euros y el señor Lage Tuñas (teniente de alcalde de Hacienda), nos llamó peseteros cuando él cobra 4.000 euros en dietas todos los meses”.





La alcaldesa, Inés Rey, aseguró que “o Goberno local é sensible ás demandas de melloras que fan os policías locais pero tamén o resto dos funcionarios do concello. Existen outras que afectan a carreira laboral e a determinados pluses, pero non afectan só a Policía Local”. Por eso serán tratadas de “manera global” en las mesas de negociación. Por otro lado, en un verano en la normalidad no es total, los dispositivos extraordinarios no son tan vitales como en otros años.