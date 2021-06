Alternativa dos Veciños de Culleredo solicitará en el próximo pleno municipal que se avance en el documento del PXOM para proceder a su tramitación de aprobación provisional y definitiva, una vez informado el expediente por la Xunta.





Considera que “son 10 anos dos que nada se sabe do documento, no que tanto as alegacións como as modificacións que esixiu a Xunta (...) seguen sen resolverse” y “tamén foi informado negativamente polos servizos municipais”.