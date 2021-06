La bajada limitada de la luz

El Gobierno aprobará el jueves en un Consejo de Ministros extraordinario la rebaja del IVA de la luz hasta final de año y del impuesto a la generación eléctrica durante el tercer trimestre. La decisión tiene mucho que ver con la preocupación creciente en todo el país ante el alarmante precio que ha alcanzado la electricidad. Claro que el momento elegido no ha sido al azar. No me cabe la menor duda de que es una buena cortina de humo que, unido al levantamiento del uso de las mascarillas, le permite al Gobierno tapar la decisión de conceder los indultos a los condenados por sedición y malversación.





Por lo que sabemos a esta hora, la bajada del IVA de la luz tiene varias condiciones. Para empezar, la rebaja durará seis meses y se aplicará siempre que el precio mensual del mercado mayorista sea mayor a 45 euros, algo que ha ocurrido todos los meses del año excepto en enero. Está menos claro, por la discusión entre los socios de gobierno, si se hará para quienes tienen contratada una potencia de 10kw o 6kw. En todo caso, en esta horquilla están la mayoría de los hogares españoles, unos 16 millones, que actualmente están pagando de promedio un 30% más en su factura. El ahorro podría ser de unos 7 euros de media y la merma de recaudación para Hacienda de unos 600-650 millones al ser únicamente para medio año. El Gobierno también va a suspender durante el tercer trimestre el 7% del impuesto a la generación eléctrica y que reducirá la recaudación unos 250 millones.





Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta rebaja de la factura afectará únicamente al 28% del total de consumo de electricidad, ya que miles de pequeñas empresas y negocios y miles de autónomos no podrán beneficiarse y, en muchos casos, la electricidad es básica para su negocio y en muchos casos supone un gasto que supera el 15% de su facturación.





La medida llega tarde, dejará a muchos fuera y no soluciona eso que preocupaba tanto a la izquierda cuando estaba en la oposición y que dieron en llamar “pobreza energética “. Los españoles llevan 5 meses sufriendo una factura brutal y con la nueva tarifa por tramos un estrés cercano a un ataque de nervios. Un dato, desde que entró en vigor el 1 de junio, a las 12 de la noche se han puesto más de 800.000 lavaplatos. Veremos los detalles mañana jueves.