El PP denuncia el retraso en el pago de las ayudas a los clubes deportivos y el BNG, el cobro irregular de licencias

El grupo municipal del Partido Popular de Culleredo, a través de su protavoz, Izaskun García, denunció el retraso en el pago de las ayudas por parte del Ejecutivo local durante los últimos tres años “que está a afogar as entidades deportivas do municipio”.





Por su parte, el BNG presentó una moción para cambiar la ordenanza de las licencias de apertura.





Según señalan, se cobran “taxas pola aplicación das tarifas do IAE do que están exentas empresas con menos de dous anos de actividade ou cunha cifra de negocio por baixo do millón de euros”.