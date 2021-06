Rafa de Vicente, del UCAM, gusta para la línea medular

El Deportivo sigue trabajando en la configuración de su nueva plantilla y habría puesto sus ojos en Rafael de Vicente, del UCAM Murcia, según desvela el periodista Ángel García, en su cuenta @cazurreando_com especializada en información de Segunda B.



El capitán del conjunto murciano, que finaliza contrato, aún no habría renovado con el club, que se quedó a las puertas del ascenso, y se estaría barajando aceptar la oferta de los blanquiazules.



No obstante, desde La Verdad aseguran que es cuestión de días que el capitán reafirme su compromiso con el UCAM, lo que sería uno de sus primeros pasos en la confección de un plantel de garantías de cara al curso venidero en la Primera RFEF. El equipo murciano no estaría dentro del grupo de los herculinos.









Gran bagaje





El jugador, que el 18 de julio cumplirá 28 años, se formó en las categorías inferiores del Málaga CF y cuenta con una amplia experiencia en la categoría. Comenzó en el Real Murcia y ha pasado por las escuadras de Recreativo de Huelva, Racing de Santander (con el que logró el ascenso a Segunda en la temporada 2018-19) y los dos últimos cursos compitió en el UCAM Murcia, ejerciendo como capitán y siendo de los jugadores más empleados.



El futbolista, con más de 11.000 minutos en la tercera categoría marcó, además, dos tantos el curso pasado con el equipo universitario. Actualmente en el centro del campo el Deportivo cuenta con Álex Bergantiños, Diego Villares y Celso Borges, pero no es descartable que se intente buscar acomodo al ‘tico’, aunque eso dependerá de su voluntad.



Al mismo tiempo que se sigue trabajando en las bajas, el club seguirá peinando el mercado para sumar nuevas altas de cara al proyecto de esta temporada.



Como indicó Borja Jiménez, en su comparecencia de esta semana, el ritmo de fichajes, que comenzó con cuatro casi seguidos, se ha ido ralentizando en esta semana. Pero, como él mismo comentó, se irán abriendo posibilidades según avance el mercado.