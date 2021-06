La cifra de parrilladas de San Juan podrían alcanzar una cifra récord

La necesidad obliga a veces a hacer pan con piedras, y la prohibición de pisar la playa, parrilladas. Por eso este año, debido en parte a las restricciones, la Concejalía de Fiestas espera registrar un récord en todas sus variantes: sardiñadas, churrascadas e incluso salchichadas. A media mañana del viernes se habían registrado 270 permisos en el Ayuntamiento, una cifra que las autoridades esperan que se duplique a principios de la semana que viene. De confirmarse estas expectativas, significaría un récord para la ya larga historia de la noche de San Juan en A Coruña, que ayudaría a paliar la falta de las tradicionales hogueras.



Las peticiones de permisos, entre hogueras y parrilladas, nunca han llegado a las 400 y lo habitual es que ronden las 350. La proporción es de dos a uno. Es decir, una hoguera por cada dos parrilladas pero este año como el anterior, están prohibidas las fogatas por la normativa sanitaria. Las solicitudes se disparan en la misma semana en la que se celebra el San Juan, de manera que se reciben cerca de la mitad del total en los dos o tres días anteriores.





Bomberos y Protección Civil se encargarán de comprobar que todas cumplan con la normativa





En parte, es debido a que se trata de un trámite rápido, una simple declaración de responsabilidad en la que el solicitante aporta su identificación y su contacto para el día 23. En San Juan es mucho más flexible, el resto de los días, el trámite consiste en una ocupación de vía pública normal y corriente. En todo caso, comprobar tantas parrilladas obligarán a Bomberos y Protección Civil a extremar sus esfuerzos para controlar que todas cumplan con la normativa. A ese respecto, hay que señalar que el dispositivo de emergencias es más pequeño que el de otros años puesto que no es necesario vigilar la playa.





Pasacalles





En cuanto a los pasacalles, incluyen las actuaciones de “Muskrat Ramblers”, “Draco”, “Lume”, “Circo



Krasnobarak”, “Kilomberos” y “Mekánica Rolling Band”, que ofrecerán desde las 12.00 a las 14.00 horas ras y de las 19.00 a las 22.00 horas en barrios como Monte Alto, Elviña, Falperra, Cuatro Caminos, Matogrande, Barrio de las Flores, San Pedro de Visma, Los Rosales, Labañou, Novo Mesoiro, Agra do Orzán, As Conchiñas, Ensanche o La Marina.



Pero eso no es todo. El programa incluye la actuación sobre cuatro ruedas de La Banda del Camión, que transitará desde las 19.00 hasta las 22.00 horas por zonas como Xuxán, Pedralonga, Palavea, Bens, Eirís, O Birloque, A Zapateira, Feáns, Mesoiro, Vío o San Xosé. En total, habrá más de 20 actuaciones y la Agencia Española de Meteorología (Aemet) promete tiempo seco, así que por ese lado no existe peligro de que el récord se arruine.