El Ayuntamiento proyecta un acceso a Vío a la espera de la Cuarta Ronda

El polígono de Vío es la gran bolsa de suelo industrial coruñés. Una bolsa prácticamente casi vacía por el momento, pero llena de expectativas. Uno de los motivos por los que solo existe una empresa a día de hoy radicada en Vío es por sus malas conexiones: el polígono cuenta con un único acceso, a través de Pocomaco. Lo ideal sería la construcción de la Cuarta Ronda, una vía de alta capacidad que, saliendo del enlace del acceso al Puerto Exterior entre la AC-15 y la AG-55, uniría los polígonos de Vío y Morás con la rotonda de Lonzas. Sin embargo, su ejecución no se prevé a medio plazo, así que el Ayuntamiento está buscando otra opción, una conexión a través de As Rañas, como reveló esta semana el concejal de Infraestructura, Juan Díaz Villoslada.





469.919 METROS

cuadrados es el tamaño de esta zona comercial, que podría llegar a acoger hasta 372 empresas



“El eje fundamental de Vío tiene que ser la Cuarta Ronda, evidentemente”, aclaró Villoslada. El Ayuntamiento espera que se solucione el conflicto judicial que libra el municipio de Arteixo, que exige que se eliminen los peajes de la AG-55. La Audiencia Nacional rechazó la reclamación de Arteixo, pero aunque no se surjan más dificultades judiciales todavía podrían pasar años antes de que se tramite la obra y el Gobierno central incluya en los Presupuestos Generales del Estado suficientes fondos para ejecutarla, el Ayuntamiento estudia un vial más modesto, no con la capacidad de la Cuarta Ronda pero que le dará servicio al polígono y no obligue a canalizar todo el tráfico por el falso túnel de Pocomaco.





A través de As Rañas





Por el momento, los técnicos municipales están todavía perfilando técnica y urbanísticamente el proyecto, pero se sabe que arrancaría desde la zona de As Rañas para llegar hasta Vío. El polígono de Vío es de titularidad privada, por lo que hay que determinar cómo insertarlo dentro del planeamiento urbanístico, cuáles serían las obligaciones municipales y cuáles las de los titulares del polígono.



Vío pertenece a partes iguales a Inveravante, la compañía de Manuel Jove, y al Grupo Comar, de José Collazo, y solo estuvo ocupado por Caramelo hasta 2016. Recientemente, la empresa Facet Filtration Group, ocupó su antigua nave. Es una multinacional americana que fabrica filtros para buques, aviones, el sector petroquímico y grandes industrias, pero se espera que pronto Vío acoja una nueva empresa.



De hecho, según un informe que la IFFE Business School hizo público en 2019 sobre los polígonos de la ciudad, Vío, que acapara la práctica totalidad del suelo industrial disponible, 469.919 metros cuadrados donde se podrían ubicar hasta 372 empresas.