Adrián Lapeña es una de las opciones que maneja el Deportivo para completar la pareja de centrales, que en este momento está coja, con la única presencia de Borja Granero en la primera plantilla.



El riojano Lapeña finaliza su contrato con el CD Castellón el 30 de junio y, pese al interés del conjunto blanquinegro en renovarle, el defensa de 25 años prefiere cambiar de aires.



“Hay bastantes posibilidades de que no siga (en el conjunto castellonense), pero aún no está descartado”, respondió ayer el zaguero a la llamada de este periódico.



Lapeña reconoció que el Deportivo se ha puesto en contacto con él.







REFLEXIONA

“Hay interés del Depor, pero también de otros clubes y tengo que decidir”





“Me dijeron que había interés, pero como pueden tener otros clubs, aunque no tengo nada firmado”, señaló.



El central nacido en Logroño admitió que le motiva la posibilidad de jugar en la escuadra blanquiazul.



“Claro que me atrae, es un club muy importante y claro que lo tienes en la cabeza cuando conoces que está interesado en ti, pero hay otros clubs que me han llamado de Segunda. Ahora tengo que pensar y tomar la decisión cuando tenga las cosas claras”, argumentó.









Sin miedo a la categoría





Para Lapeña, la entrada en la puja por él de equipos de la categoría de plata no impide que pueda aceptar jugar en la Primera RFEF.



“No tiene por qué”, asegura. De hecho, ya ha empezado a hacer los deberes sobre los primeros movimientos del Deportivo en el mercado por si acaba vistiendo de blanquiazul.



“Cuando un club se interesa por mí, intento informarme por lo que se va a hacer, y el proyecto del Depor tiene buena pinta tanto por el entrenador como por los cuatro fichajes que se han hecho hasta el momento. Están haciendo bien las cosas”, subraya.



Lapeña asegura que en su decisión, más que la categoría en la que va a jugar el equipo, primará “donde más a gusto vaya a estar y más se espere de mí”.



El Racing de Santander, que competirá en el mismo grupo que el conjunto coruñés la próxima temporada, y el Albacete, recién descendido a la Primera RFEF, también han preguntado por el riojano.



En el eje de la retaguardia blanquiazul hace falta al menos un refuerzo más, ya que Borja Granero es el único central: “Sí, pero igual que se han puesto en contacto conmigo, se habrán puesto en contacto con más futbolistas”.



Lapeña se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad y tras jugar en el filial ‘txuri-urdin’, probó fortuna en el KAS Eupen de la liga belga. En enero de 2020 fichó por el Castellón, con el que ascendió a Segunda en la campaña 2019-20 y jugó en la categoría de plata durante el curso 2020-21, aunque el equipo blanquinegro no ha podido evitar el descenso a la Primera RFEF.