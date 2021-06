Eurocopa-De Bruyne doblega a una Dinamarca conmovedora y pasa a octavos

DINAMARCA 1 - 2 BÉLGICA





Dinamarca: Schmeichel; Kjær, Christensen, Vestergaard (Skov Olsen, min.84); Wass (Stryger Larsen, min.62), Delaney (Jensen, min.72), Damsgaard (Cornelius, min.72), Højbjerg, Maehle; Poulsen (Nørgaard, min.62), Braithwaite.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier; Tielemans, Dendoncker (Witsel, min.59), Torghan Hazard (Vermaelen, min.90); Mertens (De Bruyne, min.46), Lukaku, Carrasco (Eden Hazard, min.59).

Goles: 1-0, min. 2: Poulsen; 1-1, min.55: Torghan Hazard; 1-2, min.70: De Bruyne.

Árbitro: Björn Kuipers (NED). Sacó tarjeta amarilla, por Dinamarca, a Kjær (min.58), Damsgaard (min.69) y Jensen (min.81); por Bélgica, a T. Hazard (min.90).









Dos jugadas de Kevin de Bruyne, que debutaba en la Eurocopa, le bastaron a Bélgica para doblegar a una Dinamarca conmovedora, que se rehizo del drama vivido hace cinco días por el desplome de Eriksen y rozó la machada.



Bélgica fue más efectiva y revirtió una mala primera parte para remontar, lograr su segunda victoria y dejar cerrado el pase a octavos. A Dinamarca, que mereció la victoria pero aún no ha sumado, solo le vale ganar a Rusia y esperar a que Finlandia no puntúe contra los belgas.



Había muchas dudas sobre el estado anímico de los jugadores daneses antes del partido. Pero quien pareció más afectada por el ambiente fue extrañamente Bélgica, que no dio una a derechas en el tramo inicial, con errores infrecuentes en la salida de balón, incapaz por momentos de superar la agobiante presión danesa. Dinamarca fue un vendaval.



En un error grosero de Denayer, Hojbjerg recuperó, pasó a Poulsen, y este definió cruzado. No habían pasado ni dos minutos. Maehle, un puñal por la izquierda, tuvo el segundo, también Wass en un cabezazo. Martínez sacó del campo a Mertens en el descanso y dio entrada a De Bruyne, que volvía a un terreno de juego tres semanas después de sufrir una doble fractura en la cara en la final de la Liga de Campeones. El mejor jugador de la Premier League cambió el guion.