Las ministras que no se hablan

da la sensación de que las dos ministras gallegas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, no se pueden ni ver. Basta que una diga algo para que la otra lo desmienta y, precisamente, en eso están ahora a cuenta de la subida del salario mínimo. La ferrolana lo anunció como inminente y la responsable de Economía asegura que no ha debatido nunca con la primera sobre el particular. Esta peculiar situación lo que demuestra es que en Moncloa hay instalados dos gobiernos paralelos. De un lado los socialistas y del otro los podemitas y, por lo visto, ni tan siquiera se toman la molestia de tratar los asuntos transversales como este. Así nos va. FOTO: Nadia Calviño | aec