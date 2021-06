El colombiano Lucho García podría recalar en la Cultural Leonesa

A pesar de su excelente rendimiento en la segunda vuelta del pasado curso —recibió solo tres dianas en 900 minutos de juego—, el meta colombiano del RC Deportivo Lucho García podría abandonar la escuadra herculina.



Su condición de extracomunitario y el hecho de que el conjunto coruñés ya ha amarrado el retorno de Ian Mackay le restan opciones para continuar en Riazor otra temporada —posee contrato en vigor hasta junio de 2023—.



El primer club en interesarse por el prometedor cancerbero suramericano ha sido un rival del Depor en el grupo Oeste de la Primera RFEF, la Cultural Leonesa.



Los del Reino de León se han fijado en este prometedor arquero, que con Rubén de la Barrera le dio muchos puntos a los herculinos, fundamentales para remontar posiciones en la tabla y quedarse a un paso de la fase de ascenso.







OK DE JIMÉNEZ

“Además de Ian tenemos otros tres porteros; buscaremos fórmulas”, dijo



El portal cazurreando.com reveló el interés de la Cultural, que tal vez aceptase una hipotética cesión que sopesa el RC Deportivo, que no se quiere desprender de un portero con suma proyección en la élite y que podría ser más que aprovechable en el futuro.



Borja Jiménez, técnico blanquiazul, afirmó en su presentación que la llegada de Ian Mackay abre un numeroso abanico de posibilidades al Deportivo respecto a su marco.



“Hemos optado por el fichaje de Ian porque queremos gente que quiera estar con nosotros. Tenemos otros tres porteros y buscaremos soluciones para cada uno de ellos, habrá jugadores que quieran continuar, otros que no, otros con los que busquemos una fórmula para los que no estén este año pero puedan volver. Cada uno es libre de mejorar su futuro, iremos viendo la situación personal y profesional de cada uno e iremos decidiendo. En cualquier demarcación trataremos de tener a los mejores jugadores”, expresó.









Un número indefinido





Jiménez no quiso precisar acerca de la cifra exacta de refuerzos que planea el Deportivo 21-22 y especificó que todo dependerá de los jugadores que abandonen el barco.



Hizo mucho hincapié en que no quiere en su vestuario a futbolistas desmotivados, que no quieran formar parte de la nueva singladura coruñesa.



“No puedo comprometerme a decir si ocho o doce, creo que aún quedan bastantes cosas por hacer y lo que tenemos en nuestra hoja de ruta, va a depender e cierta medida de las salidas, de su celeridad. Estos cuatro primeros fichajes se han hecho de forma rápida. Lo idílico para un entrenador es que en la pretemporada estén todos los que van a estar pero no creo que vaya a ser posible. El mercado las últimas semanas te ofrece cosas que son impensables ahora”, expuso.



El preparador, que confesó haber hablado con el capitán Álex Bergantiños sobre su continuidad —refrendada por el cuerpo técnico—, matizó también que persiguen futbolistas de diferentes perfiles, capaces de ofrecer alternativas tácticas a lo largo de la Liga.



“Para mí es importante que los jugadores se complementen, no sirve de nada tener cuatro (jugadores) iguales. Diferentes tipos de extremos, por ejemplo. La categoría nos va a llevar a muchos partidos diferentes, lo que nos va a hacer dentro de nuestra idea de juego de ser dominadores, a necesitar jugadores de todo tipo”, apostilló.