BNG y Marea ven “avances” en el Presco mientras el PP cree que le excluyen de su aprobación

Ayer se volvía a reunir la comisión de Facenda con el propósito de continuar negociando el nuevo Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña (Presco), que terminó con reacciones positivas, por lo menos en parte.



Grosso modo, tanto el grupo del BNG como el de la Marea aplaudieron los avances, aunque con ciertos matices, mientras que los populares criticaban el rechazo de sus propuestas tildando de exclusión de su partido en la aprobación del nuevo plan de recuperación.









Gobierno municipal





Desde el Ejecutivo local aplaudían, precisamente, el “alto grao de consenso” con el que pareció finalizar la reunión de la comisión.



Aunque el jueves habrá una nueva reunión para ahondar en la redacción del plan, desde el Gobierno local explicaban ayer que el nuevo Presco recoge ayudas directas con una cuantía única de 2.000 euros por autónomo y micropyme, ayuda que se podrá solicitar con solo una declaración responsable para reducir los tiempos de tramitación.









Críticas populares





La portavoz del grupo popular, Rosa Gallego, lamentaba tras la reunión que se rechazasen sus propuestas y volvía a poner sobre la mesa la tardanza en el envío de la documentación.



“Vemos que hay intención de excluir al PP de la aprobación del nuevo Presco porque rechazan todas nuestras propuestas para aumentar el presupuesto y los beneficiarios y también excluyen el convenio que hemos propuesto con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la educación concertada, alegando estar en desacuerdo”, afirmaba Gallego.



La portavoz popular coincidía en el primer aspecto, la petición de ampliación de presupuesto, con otros partidos de la corporación. En el caso concreto del PP, Gallego pide que se incluyan los beneficios de Emalcsa, que fueron aprobados en una reunión la pasada semana.











Avances, pero insuficientes





Desde el grupo municipal nacionalista aplaudían los avances en la negociación, pero los tildaban de “insuficientes”, en palabras de su portavoz, Francisco Jorquera.



“Continuamos a reclamar unha maior dotación orzamentaria”, apelaba Jorquera en relación a los 6,2 millones propuestos, que significan algo menos de la mitad que el anterior Presco.



Jorquera recordaba la propuesta planteada por su formación, “a da subscrición dun crédito por parte do Concello, que si permitiría incrementar os fondos para financiar o Presco 2021”.









Ayuda a la creación de empleo





Desde la Marea Atlántica, igual que desde el BNG, aplaudían los avances, pero, al mismo tiempo, ponían sobre la mesa la urgencia de proponer ayudas a la creación de empleo y al sector cultural.



“Logo de meses sen avances e sen unha soa conversa, por fin podemos centrarnos no que lle preocupa á veciñanza: tratar de conter as consecuencias económicas do covid-19. Por fin hai pasos adiante, aínda que con lentitude e menos ambición que o ano pasado”, aseguraba la portavoz del grupo, María García.



A pesar de los avances, consideran insuficientes las cuantías de las ayudas a la creación cultural y creen que se imponen “condicións abusivas” en cuanto a autoría y derechos.