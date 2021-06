El malestar por los atascos causados por las obras del cruce Perillo se traslada a Madrid

El malestar ciudadano por los atascos causados por las obras del cruce de Solymar en Perillo se trasladará a Madrid. El BNG de A Coruña y el de As Mariñas ven co “suma preocupación” las consecuencias de estas retenciones en la actividad diaria de los vecinos de ambas comarcas, especialmente en horas punta en los accesos a la ciudad, con lo que presentarán una iniciativa en el Congreso de los Diputados enla que instan al Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a articular “as medidas precisas para que moverse cada día pola área metropolitana non sexa unha trampa”, recoge el escrito, suscrito por Néstor Rego.



Así, para los nacionalistas “non é de recibo que a cidadanía que diariamente se ten que desprazar á Coruña por razóns laborais, académicas ou doutro tipo teña que ser ‘a refén’ dun deseño a todas luces mal planificado na execución dunha obra demandada desde hai tantos anos” por los residentes en los municipios del entorno urbano de A Coruña.



Además, preguntarán al departamento que dirige José Luis Ábalos si considera que e activaron los recursos y alternativas de los que puede disponer para garantizar que el impacto sobre la movilidad en el área sea el menor posible mientras se desarrollan las obras den la N-VI en Perillo.









En este sentido, los nacionalistas consideran





Así, entre otras cuestiones, creen necesario aclarar si se valoró cómo garantizar la máxima disponibilidad de agentes de la Guardia Civil de Tráfico o acometer la obras en turnos, incluidos los nocturnos, o si se tuvieron en cuenta los horarios de máxima afluencia de vehículos o “diminuír ou interromper aqueles traballos que máis directamente poidan afectar o decorrer do tráfico”, apuntaron desde el BNG.



En este sentido, apuntaron a si existe una coordinación “real” entre las distintas administraciones para acometer una obra de esta envergadura y “cunhas consecuencias que atinxen varios concellos a un tempo e un alto número de persoas” del área metropolitana de A Coruña.









Medidas





El BNG interpelará al ministro de Transportes y Movilidad si en algún momento se propuso reforzar el transporte público, cuando menos en las horas de más tráfico, o si se estudió esta posibilidad en el seno de la da Comisión de Seguimento do Plan de Transporte Metropolitano en A Coruña.



Los nacionalistas urgen, además, a que se proceda a “levantar a barreira das peaxes” de Guísamo y Santa Marta de Babío mientras durenl las obras para que la AP-9 “cumpra, cando menos, a función que debería ter de eixo vertebrador da rede viaria comarcal a unha escala metropolitana”.