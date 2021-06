Comerciantes del centro se sienten “olvidados” y piden repensar las peatonalizaciones

Comerciantes de las calles más céntricas de la ciudad, como Rúa Nueva o San Andrés, se sienten “olvidados” y piden repensar las peatonalizaciones, ya que su puesta en marcha no ha repercutido en un aumento de clientes.



Aunque no se oponen a esta medida de forma frontal, critican que no se haya contado con ellos para llevarla a cabo y que no se haya dado un “margen de maniobra” para reaccionar.



Mercedes Landeira, de Eva Lencería, denuncia que les han “impuesto” esta situación y que no ha habido “diálogo”. “En una reunión se habló de la reforma de San Andrés pero era un proyecto a largo plazo que han adelantado, igual que lo de los Cantones o la Rúa Nueva. El centro se ha convertido en una yincana”, dice.









Facilidades para llegar





Landeira recuerda que el comercio “no vive solo de la gente de la ciudad” y pide más facilidades para los que vienen a A Coruña: “No estoy en contra de que haya zonas para pasear pero no se puede convertir la ciudad en un erial porque no hay gente para llenarla. Que un sábado de buen tiempo se llene La Marina no significa que tengamos gente por aquí todo el año y con estas medidas menos”.



Con ella concuerda Nieves Faraco, de Psicodelia, que pide “soluciones” que ayuden a dinamizar el comercio tras “pasarlas canutas durante un año y medio”. “La peatonalización era algo a largo plazo, como un proyecto de aquí a 2030, pero ha sido visto y no visto, nos han hecho esto sin darnos opción a nada y no es lo mismo que por aquí pasen mil coches que cien. La visibilidad no es la misma y a la mayoría de negocios de esta calle la medida no les convence”, afirma. Destaca la calidad y originalidad del pequeño comercio coruñés y demanda “que se cuide” con medidas que puedan incentivar las compras y el consumo en hostelería en un momento “muy, muy difícil”.