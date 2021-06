Seguir invicto a domicilio vale una plaza para la final

El Basquet Coruña afronta hoy el tercer partido de semifinales del playoff de ascenso a la ACB. Los hombres de Sergio García vuelven a Granada, donde hace siete días dieron un gran paso hacia la final. El tropiezo del sábado en Riazor supuso un paso atrás, la primera derrota en las eliminatorias. Pero como el conjunto naranja tenía margen de error, ahora afronta un objetivo que ya ha conseguido, ganar en la pista nazarí, esta vez en el choque definitivo. Será un partido diferente al de la semana pasada, pero la consigna es la misma: mantener la imbatibilidad a domicilio en los playoffs.





La plantilla herculina sabe que no será un encuentro sencillo. El CB Granada llega pleno de moral tras el ‘matchball’ salvado en Riazor. Ahora tendrá la oportunidad de brindar un importante triunfo a sus aficionados, a los 1.500 que podrán entrar en el Palacio de los Deportes y a los que se queden fuera. Pero ya pudo comprobar siete días atrás el poderío del Basquet Coruña a domicilio, que en su día ya sufrió Oviedo en cuartos.





Igualado

Ayer tuvo lugar la tradicional comparecencia prepartido del técnico, Sergio García, que señaló que “después de haber perdido en casa tuvimos, evidentemente, ahí una oportunidad, no la conseguimos, pero somos conscientes de que esto está muy igualado, lo mismo que en la otra eliminatoria que también van al tercer partido. Estamos jugando contra Granada, el campeón de la liga regular, y lo lógico y lo normal es que con el nivel de los equipos lleguemos a estas situaciones”.





El entrenador donostiarra añadió que “somos positivos y ambiciosos, y tenemos que pensar si hemos conseguido ganar allí hace unos días, ¿por qué no vamos a volver a repetirlo? Tenemos que ir con esa mentalidad sabiendo que ahora son ellos los que juegan otra vez en su campo. Van a tener un poquito más de presión que nosotros, y tenemos que ir a hacer un buen baloncesto. El otro día lo hicimos durante 30 minutos, los 10 primeros fueron muy malos y eso nos penalizó. Somos conscientes que tenemos que hacerlo bien durante todo el partido”.





La afición está volcada con el equipo, y así lo comentó Sergio “lo señalé después del partido, pero lo puedo señalar mil veces más, el agradecimiento. Yo creo que se genera un ambiente muy bueno. Hemos echado de menos eso durante todo el año con lo que estamos viviendo, y ojalá seamos capaces de ganar en Granada por ofrecerles algún partido más”.





Sobre la no influencia del factor cancha en el rendimiento del equipo, el entrenador indicó que “creo que hemos sido un equipo que hemos sido capaces de ganar en pistas complicadas. A mí, sobre todo, lo que me preocupa, o siempre intento mentalizar al grupo es la reacción. Es decir, hemos perdido un partido, es parte del deporte, lo importante es la reacción que tú tienes. No sé si vamos a ganar o perder en Granada, pero lo que si estoy seguro es que el equipo va a tener una reacción, va a competir como lo ha hecho el otro día hasta el último segundo después de verse con una diferencia amplia en el marcador, y es lo que tenemos que exigirnos. Nosotros ya hemos ganado en pistas complicadas, hemos ganado en Granada hace poco, tenemos que ir con esa mentalidad”.